新版《流星花园》：一心想翻新 或将成“流星”？

去年11月开机的翻拍版《流星花园》赶在暑期档如约开播。不出所料，高关注度和争议如影随形，三天来成了“吐槽”重灾区，豆瓣评分仅3分——“F4财力缩水消费降级 ”“道明寺变学霸”“花泽类假倒立”等多个话题承包微博热搜。

新流星花园

虽然很多人在开机之初就预言会“翻拍毁童年”，但不可否认，制作人柴智屏的造星能力过人，新版杉菜、道明寺的全新面孔在公布之初一度令人充满期待。如今说新版《流星花园》彻底“垮掉”为时尚早，毕竟老版只有20集而新版长达49集；此外，前5集对已知剧情的超快推进，也显示出主创后发制人的“企图心”。

只是，开局令人哭笑不得的局面已是事实，这个锅究竟谁来背？

吐槽：道明寺由买巴黎铁塔缩为送零食

编剧：不能炫富、不能提钱，编剧们尽力了

时隔17年新版《流星花园》首播，毫无悬念地引起了全民吐槽。这版翻拍的“槽点”有点密集，除了F4造型、花泽类假倒立、进度过快、“学姐”郭采洁台词生硬等之外，对于很多对老版怀有情结的观众来说，这次的改编有着不可原谅的“硬伤”。

众所周知，偶像剧《流星花园》是日本漫画改编，最核心的戏剧张力源于四个超级有钱、嚣张的富二代F4与有着“杂草般生命力”的底层女孩杉菜之间从对立到包容的过程。但是，新版却将这个“基础”连根拔除——明德学院从F4四子家族掌控的贵族学校，改为常规的知名大学；F4在学姐嘴里成了尊重女性、各有所长的学霸以及优等奖学金获得者，道明寺甚至明确设定为“金融天才”，大一就靠自己掘到第一桶金；令人印象深刻的代表宣战的“红纸条”，变成了一张F4约你打桥牌的扑克牌；F4家境和财力也不再像老版和日韩版本开头那样重点渲染。相对应的，杉菜的穷也不再被强调，变成了家境平凡的普通少女，阶层的差异感被模糊处理了。目前最被群嘲的一个经典情节改编是，“幼稚”的道明寺向杉菜表白，老版中甚至表示会“买下巴黎铁塔”，而新版的台词是“送你好吃的零食”“打游戏送金币”“每年出去旅游一次”“手机坏了立刻换新的”……网友忍不住吐槽：老版中杉菜面对道明寺“开出”的条件坚决拒绝，体现了自立自强的傲骨，现在拒绝他，应该是因为开出的条件太差，“没想到17年过去了，发现自己比道明寺的女人过得还滋润。”

明德学院中以F4为代表的富裕阶层和女主角及其朋友们的家境差距，是《流星花园》夸张的漫画感、奇葩的情节和笑点之来源。但是，炫富、阶层差异、校园暴力等，也是该剧17年前播出时最大的争议所在，并一度因此遭到了主管部门的“禁播”。新版翻拍，要想顺利播出，首先要解决的问题就是处理掉这些“雷区”。新版编剧方慧开播后在微博上的澄清，也印证了这一点：“不准炫富、不准提钱、不准有贫富差距、不准霸凌、不准打架，编剧们尽力了。写的时候经常大家集体设想会出现什么样的吐槽，在心里已经预演了几个月。所以，能挺住。

吐槽：以前道明寺幼稚，这一版觉得编剧好幼稚

柴智屏：希望能以全新面貌出现

即便有“客观”原因，新版《流星花园》令观众不满意，创作能力不足和被市场因素左右等影视创作中的通病同样无法开脱。即便不能用老版浮夸的物质场面渲染，即便不能直接表现打架和强势，这些基本人设其实还是能通过背景让观众感受到。归根到底，“道明寺不是原来的道明寺”，是新版的情节和台词与原著、与这个人物的个性不符。网友吐槽，“老版的道明寺，幼稚鬼是他的本色，说的话做的事，都因为幼稚而可爱。但这一版，我只觉得编剧好幼稚。”例如，新版道明寺想出整杉菜的方式是藏进女厕所扮鬼，在被杉菜踢了一脚后莫名其妙昏厥，醒来后就决定“要她做我的女人”。

总之，台词和情节飘忽不定，时而想靠近漫画感，时而又想接地气，让人觉得四不像。另外，剧中大量的消费品植入也是让观众频繁出戏的重要原因。

面对巨大争议，新老两个版本《流星花园》最重要的推手、制作人柴智屏在幕后制作专辑中表示，自己在前期也有很多担心和忧虑，但纠结之后，她逐渐改变了想法，希望能让这部作品以全新的面貌展现在观众面前。如今，《流星花园》虽吸睛无数，但新旧对比也在所难免。对此，柴智屏表示，“我知道它不会完美，它一定会有缺憾，但是我一定要尽我百分之百的力量，把这部戏就像当年一样做好。”

吐槽：新版杉菜“矮”“胖”“没气质”

沈月： 说我胖？这是事实啊

新版杉菜的扮演者沈月同样没有逃过网友的毒舌。“矮”“胖”“没气质”是网友们对沈月最不满意的地方，而她的演技好像也没有弥补身材上的缺憾，还是稍显青涩。网友不禁拿沈月跟当年的大S相比，觉得无论是外形还是演技，沈月都被甩了一大截。从普通人变成演员再被柴智屏钦点饰演杉菜，沈月本应被无数人羡慕，现在却陷入了无休止的质疑中。

近日，沈月接受了媒体采访。作为一个新人，她显得训练有素，对争议的态度非常开放，有备而来。沈月表示，她清楚地知道，既然成为艺人，那就必须去面对外界的各种声音，“每个圈子都很残酷。如果我去做别的工作，可能也会面临竞争，也会被别人说——那是因为我好啊，所以我很坦然。”谈及身材问题，沈月直率幽默地说道：“说我胖？这是事实啊。说我矮，我就这么高啊，就摆在这儿。”至于跟大S的比较，她也坦言：“如果我是观众的话，我也会来做比较啊。但是我觉得担心也没什么用，还不如把心思放在拍戏上。”

在新版《流星花园》开机发布会上，柴智屏曾表示老版虽然成功，但依然有很多的遗憾：一个是穷，“我们的经费很紧缺，所以原作漫画里很多经典的海外场景，以及很大的心动场面，都没有办法还原。”二是没有给《流星花园》一个完整的结尾，“漫画是在2004年才完结的，所以当年的《流星花园》故事完全没有讲完。这一直是我的一个遗憾，现在终于可以补上了。”

新版后面的故事如何讲下去，这样的F4和杉菜能否自圆其说？只是，不知道观众是否还有耐心看下去？

（原标题：新版《流星花园》：一心想翻新 或将成“流星”？）

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