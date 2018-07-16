汪小菲发文维护爱妻大S 小S江宏杰力挺赞其好男人

汪小菲12日晚间发博维护老婆，称看到部分留言都是要女人做各种事情去取悦男人，就连对自己的另一半的撒娇、哭都要被黑，这让他非常无法理解。

汪小菲与大S（资料图）

小S转发微博力挺姐夫

汪小菲与江宏杰互动

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，大S（徐熙媛）最近和老公汪小菲同框综艺《幸福三重奏》，把私下相处真实的一面在镜头前展现。不料节目才刚播出第二集，大S在剧中的表现就频频遭到网友攻击，近来就有网友说她爱哭、做作。汪小菲12日晚间也随即在微博上发文护妻，称老婆在自己面前做自己也要被骂：“到底是谁不正常！”

在最新一期播出的节目中，汪小菲教大S骑脚踏。一开始他在后座载着老婆，但因为家前面的石路有点弯曲，导致他很难找到平衡，他加快速度希望可以快速骑到较为平坦的道路上，但此举把大S吓得大叫甚至还哭了出来，他随即下车安慰，之后牵着脚踏车步行。看到大S在脚踏车上爆哭，有网友开始吐槽她爱哭、做作。

对此，汪小菲12日晚间发博维护老婆，称看到部分留言都是要女人做各种事情去取悦男人，就连对自己的另一半的撒娇、哭都要被黑，这让他非常无法理解。对此他回呛网友：“好好想想，到底是谁不正常，正常的男女关系，不就是应该让自己的女人开心、撒娇，偶尔被考验一下吗？口口声声探讨男女平等的时候，请先把自己摆在平等的位置上吧。”他还在底下留言补充：“如果在婚姻中她给你生了俩孩子，付出很多但是还不许哭，还不许要老公赞美，还得做家务，还得硬着头皮每天假笑，带孩子。而自己男人就应该在外面天天应酬饭局，做出一副事业有成的样子，这是什么价值观啊？”

看到汪小菲的一番护妻言论，同节目的江宏杰也忍不住大赞：“小菲哥好Man！”他也回赞对方：“小杰是发自内心的对小爱好啊。”江宏杰再度回应：“当然要保护我们自己最爱的人。”两个好丈夫的互动让网友点赞。随后稍晚些，小S也转发了此条微博力挺姐姐和姐夫，并大赞：“小菲很男人，真正的男人！”（Ettoday/文）

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