疑似范冰冰亲密照当事人辟谣：照片为节目剧照

照片当事人何柯通过微博辟谣，称：“系我与女演员鲁某某在拍摄节目时的剧照，请各位不要以讹传讹，照片中男女主角与刘国梁先生和范冰冰女士无关！”

何柯

新浪娱乐讯 近日，一张神似刘国梁范冰冰[微博]的亲密照在网络疯转，并迅速登上热搜榜单，甚至有吃瓜群众艾特李晨[微博]。7月15日，照片当事人何柯通过微博辟谣，称：“系我与女演员鲁某某在拍摄节目时的剧照，请各位不要以讹传讹，照片中男女主角与刘国梁先生和范冰冰女士无关！”

7月15日，神似刘国梁范冰冰亲密照当事人何柯通过微博对此照片发布严正声明，称：“各位网友大家好，我是天使狙击队队长何柯，今日网传神似刘国梁先生与范冰冰女士的亲密照系我与女演员鲁某某在拍摄节目时的剧照，请各位不要以讹传讹，照片中男女主角与刘国梁先生和范冰冰女士无关，特此声明！”并表示：“此照片是在我不知情的情况下被转发至微博的，由于此照片可能会对刘国梁先生和范冰冰女士造成负面影响，在这里我郑重向二位道歉，并针对此次侵犯我肖像权一事委托我的代理律师调查取证，同时将依法追究未及时删除相关照片的发布者及转载者的法律责任。”

何柯还现身小视频，视频中，从侧面看，确实像极了刘国梁。次声明发布后，网友纷纷围观并集体留言呼吁，称：“感谢澄清，勿信谣，勿传谣，严惩造谣者！”“支持维权，严惩谣传诋毁者！”（我是弥尔）

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