日本第一盐系男坂口健太郎与高畑充希以结婚前提交往

日本公认的第一盐系少年坂口健太郎恋情曝光，他的交往对象是同为知名演员的高畑充希，两人被曝以结婚为前提交往。

原标题：日本第一盐系男坂口健太郎恋情曝光 与高畑充希以结婚为前提交往

一则爆炸性新闻16日在日本媒体引发关注。时下最受欢迎的盐系男子代表、日本公认的第一盐系少年坂口健太郎恋情曝光，他的交往对象是同为知名演员的高畑充希。报道称，健太郎已经被介绍给高畑充希父母，两人以交往以结婚为前提。

日媒报道坂口健太郎与高畑充希交往

“盐系”是源于日本的词汇，用来形容具有清淡感觉的男生，他们通常身材细瘦、喉结突出、嘴唇薄、发型清爽。1991年出生的坂口健太郎正是其中代表，他模特出道，不久便人气爆棚，2013-2015年每个月都会登上各种杂志封面，最高记录曾一个月“登封”20次。

坂口健太郎

2014年凭《静心365日》正式亮相荧幕，健太郎渐成劳模。仅2015年，他就出现在了7部电影电视剧作之中，其中《女主角失格》和《俺物语》为他捧得了大阪电影节新人男演员奖。2016年，他又出演了《追忆潸然》、《残秽》等几部作品，收视不俗的晨间剧《当家姐姐》让更多观众熟悉了他。

坂口健太郎与高畑充希

女朋友高畑充希也是1991年出生，射手座，身高158cm，因出演《问题餐厅》获得最佳女配角奖。之后，因在晨间剧《当家姐姐》中的出色表现，被广大观众熟知，月9剧《追忆潸然》中的表现也是可圈可点。2016年日本封面女王评选中，高畑充希摘得第一名。

高畑充希

事实上，早在2016年两人曾被爆料已经交往的消息，不过两人所属事务所均回应称：“只是朋友。”高畑充希本人在一次走红毯被问到她是否在交往，她眉眼弯弯笑着说“ヒミツよ（秘密哟）”，完全是恋爱中的可爱模样，一切尽在不言中了。

两人恋情公开的消息也在中国粉丝中迅速传播，大家纷纷表示恭喜，“哈哈哈哈这对果然是真的！恭喜恭喜！”不过也有粉丝开玩笑说，“今天一整天的给我的暴击也太大了吧，5555！”

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