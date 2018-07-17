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日本第一盐系男坂口健太郎与高畑充希以结婚前提交往

日本第一盐系男坂口健太郎与高畑充希以结婚前提交往
2018年07月17日 09:52 重庆晨报
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日本公认的第一盐系少年坂口健太郎恋情曝光，他的交往对象是同为知名演员的高畑充希，两人被曝以结婚为前提交往。

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　　原标题：日本第一盐系男坂口健太郎恋情曝光 与高畑充希以结婚为前提交往

　　一则爆炸性新闻16日在日本媒体引发关注。时下最受欢迎的盐系男子代表、日本公认的第一盐系少年坂口健太郎恋情曝光，他的交往对象是同为知名演员的高畑充希。报道称，健太郎已经被介绍给高畑充希父母，两人以交往以结婚为前提。

日媒报道坂口健太郎与高畑充希交往日媒报道坂口健太郎与高畑充希交往

　　“盐系”是源于日本的词汇，用来形容具有清淡感觉的男生，他们通常身材细瘦、喉结突出、嘴唇薄、发型清爽。1991年出生的坂口健太郎正是其中代表，他模特出道，不久便人气爆棚，2013-2015年每个月都会登上各种杂志封面，最高记录曾一个月“登封”20次。

坂口健太郎坂口健太郎

　　2014年凭《静心365日》正式亮相荧幕，健太郎渐成劳模。仅2015年，他就出现在了7部电影电视剧作之中，其中《女主角失格》和《俺物语》为他捧得了大阪电影节新人男演员奖。2016年，他又出演了《追忆潸然》、《残秽》等几部作品，收视不俗的晨间剧《当家姐姐》让更多观众熟悉了他。

坂口健太郎与高畑充希坂口健太郎与高畑充希

　　女朋友高畑充希也是1991年出生，射手座，身高158cm，因出演《问题餐厅》获得最佳女配角奖。之后，因在晨间剧《当家姐姐》中的出色表现，被广大观众熟知，月9剧《追忆潸然》中的表现也是可圈可点。2016年日本封面女王评选中，高畑充希摘得第一名。

高畑充希高畑充希

　　事实上，早在2016年两人曾被爆料已经交往的消息，不过两人所属事务所均回应称：“只是朋友。”高畑充希本人在一次走红毯被问到她是否在交往，她眉眼弯弯笑着说“ヒミツよ（秘密哟）”，完全是恋爱中的可爱模样，一切尽在不言中了。

　　两人恋情公开的消息也在中国粉丝中迅速传播，大家纷纷表示恭喜，“哈哈哈哈这对果然是真的！恭喜恭喜！”不过也有粉丝开玩笑说，“今天一整天的给我的暴击也太大了吧，5555！”

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