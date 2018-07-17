赵丽颖自曝进入休整期原因:身体出问题脑后方血栓

赵丽颖日前接受专访透露停工原因，其实是与健康状况有关，她先前曾被医生警告身体出问题了，不仅脑后方血栓，心脏也很弱，骨头好几处也都有伤，她才开始担心自己的健康。

赵丽颖自曝停工原因

赵丽颖

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，大陆女星赵丽颖[微博]出道十一年，曾出演过多部知名电视剧，先前她在《知否？知否？应是绿肥红瘦》杀青后，宣布进入“休整期”，不再接拍新戏。她日前接受专访透露停工原因，其实是与健康状况有关，她先前曾被医生警告身体出问题了，不仅脑后方血栓，心脏也很弱，骨头好几处也都有伤，她才开始担心自己的健康。

赵丽颖日前接受杂志《时尚芭沙》的专访，谈及停工一事，透露是因为医生的一番话，才让她意识到自己应该放一个长假，“我本以为可以这样过下去，挺好。”过去曾在拍摄骑马的戏时，她坚持亲自上阵，没想到期间却发生了意外，马受到惊吓让她从上面摔了下来，当时她并没有立刻就医，“我以为只是扭伤，没有当回事。”

没想到之后再就医，骨头已经错位突出，腰上肿出了一个大包，后来在拍摄《花千骨》的时候，赵丽颖特别在腰间别上一朵花，就是为了掩饰骨头突出的地方，她称自己在拍戏的这几年间，身上留下了不少旧伤，而且多数都不会痊愈了，只能不让它恶化，“医生说我体质特别弱，说得特别‘恐怖’，后面脑袋有血栓，心脏很弱，说我身上好几处骨头都有伤，还让我补钙，说那个胆经还是哪儿全都是瘀血。”听完之后她忍不住感慨，“才这么年轻，身体却像老太太似的。”发现长年来都亏待了自己，让身体过度耗损，因此她才决定让自己休息，好好养伤。

除此之外，赵丽颖也坦言，自己过去在拍戏期间，都是吃剧组提供的便当，以前也可以连续两餐不吃，后来才发现那样是非常不健康的，气色也特别差，因此近来才渐渐着营养师帮自己调理，吃一些营养补给品，让自己气色看起来好一点。（ETtoday/文）

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