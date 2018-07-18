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朱雨辰妈妈“贤妻良母论”被网友怼：还好汤唯没嫁

朱雨辰妈妈“贤妻良母论”被网友怼：还好汤唯没嫁
2018年07月18日 08:54 重庆晨报
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”女的就应该做贤妻良母”、“既然把你娶进来了，既然你愿意进这个家，你就应该担起你的责任”，朱雨辰妈妈的这番话在网上火了。

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　　原标题：朱雨辰妈妈“贤妻良母论”火了 情感专家：还好汤唯没嫁他

　　女的就应该做贤妻良母”、“既然把你娶进来了，既然你愿意进这个家，你就应该担起你的责任”，最近热播的湖南卫视真人秀《我家那小子》里，演员朱雨辰的妈妈这番话在网上火了。

朱雨辰朱雨辰

　　看似旧社会封建家长的说教，却是朱妈妈找儿媳的真实想法。她还以自己“十年如一日凌晨四点起床为儿子熬梨汁”的经历实力诠释何为伟大母爱。然而诸此种种在资深情感专家、家庭心理咨询师娓娓看来已属病态，“这不是找儿媳，是找接班人。”

　　网友diss“贤妻良母论”

　　《我家那小子》是一档别具一格的亲情真人秀，请来朱雨辰、钱枫等艺人与各自妈妈一同参与。镜头对准儿子们的独立生活，妈妈们则在后方演播室观察。第二期节目中，妈妈们聊到选择儿媳的标准，身为39岁单身汉的母亲，朱雨辰妈妈抛出了“贤妻良母论”。

朱雨辰妈妈朱雨辰妈妈
朱雨辰妈妈的“贤妻良母”论朱雨辰妈妈的“贤妻良母”论

　　何为贤妻良母呢？71岁朱妈妈以自己为例：每天凌晨4点起床给儿子熬梨汁，坚持了十年；她家里不请保洁工也能一尘不染，因为自己的作用可抵两个菲佣。她坦言，自己用整个生命去对待儿子，完全没有自我，甚至也承认大女儿因为她对儿子的态度而恐婚。

朱雨辰妈妈以自己为例朱雨辰妈妈以自己为例

　　这种付出让另几位“星妈”自愧不如，虽然网友也为母爱的伟大而感动，不过质疑的声音显然更多：“朱妈妈还觉得自己很伟大啊？这样做害得女儿不敢结婚儿子没有女朋友，都什么年代了行为简直太变态了！”、“大张伟说的真好，男耕女织这件事儿都过去多少年了”、“真的很可怕……她说这些话的时候表现出来的是自豪……说娶媳妇那里很坚定，意思就是找媳妇要像她本人即菲佣……”

　　专家称这是“病态的爱”

　　“我真替汤唯高兴，还好她没嫁进这个家庭。”看完重庆晨报记者传过去的视频，情感专家娓娓的第一反应是为朱雨辰初恋女友汤唯庆幸，“朱妈妈的确付出很多，但这不是伟大的母爱，而是有些病态的爱，她想找个接班人照顾儿子吗？都七十几岁了，太疯狂了！”

汤唯和朱雨辰汤唯和朱雨辰

　　娓娓分析，虽然节目里看不到朱爸爸相关信息 但至少作为妈妈这边来看，她好像完全没有自己的生活，完全围着儿女转，“她自己也说顶得上两个菲佣，可以说很拼命在付出，现在又希望儿媳接班，但别人凭什么呢？”

　　“朱妈妈显然有极强控制欲，她以自己的标准身体力行做了好妈妈，但世界上绝对没有不求回报的爱，她期待的就是孩子听她的话，然后现在似乎也达到了目的，39岁的朱雨辰和他姐姐在强大的妈妈面前应该比较弱，可能对妈妈的付出心怀感激甚至内疚，所以凡事都听妈妈的话，但关系是相辅相成的，他们的听话反过来也纵容了妈妈强悍的病态的爱。”

　　家人间应有边界独立成长

　　“我感觉他们家明显存在家庭功能问题，在强悍的母亲心里，儿子似乎还是个需要照顾的宝宝。”娓娓分析，朱妈妈可能在内心深处拒绝承认儿子已经长大成人，“她潜意识觉得儿子需要保护照顾，我做了一辈子，将来老了做不动了也要有儿媳接棒，你说这个妈妈想法好奇怪。” 

　　“这是一场典型的妈宝男悲剧，也是很多中国家庭通病。妈妈控制欲太强，甚至没把媳妇的功能搞对，媳妇最重要的是与儿子幸福生活，夫妻之间过得幸福，也是所有父母的终极目的，至于她说的贤妻良母做家务那些保姆就能实现，现在社会分工已经很细了呀。”

朱雨辰妈妈表示会干预儿子的感情朱雨辰妈妈表示会干预儿子的感情

　　娓娓认为，朱家一个最大问题是家人边界模糊不清，母亲不放手，子女不能真正独立，“朱妈妈自己说，对儿子过去每段感情了如指掌并干涉过，这好可怕，儿子还有隐私吗？ 健康的关系应是相亲相爱也要尊重彼此，有严格边界，妈妈用她以为的爱去表达控制，所以孩子难以抗拒，妈妈不放手，儿子如何自己成长呢？”

　　“朱妈妈要懂得，39岁的儿子要完成成年人应有的分离，心理学上认为，成年意味着跟原生家庭的分离，这一点朱雨辰要狠心坚持做到！”娓娓说，人一生由两次离开妈妈，一次是离开子宫，分娩完成成为独立个体，但很多妈妈在养育孩子过程中始终觉得孩子跟我还是一体的，大了也不撒手，母亲的付出感变成控制感，一起纠缠，良好的分离就很难了。

　　不过娓娓也为朱妈妈的反思表示赞赏，“可能妈妈现在年纪也大了，她在节目里也表达了已经意识到自己有问题，那么她可以帮助儿子完成一个迟到的独立，哪怕彻底放手也会痛苦……总之，儿子一定要明白，妈妈的婚姻观不能影响自己，妈妈希望的媳妇和我想找的妻子不是一回事，不能成为择偶指南。”

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