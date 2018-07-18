朱雨辰妈妈“贤妻良母论”被网友怼：还好汤唯没嫁

”女的就应该做贤妻良母”、“既然把你娶进来了，既然你愿意进这个家，你就应该担起你的责任”，朱雨辰妈妈的这番话在网上火了。

原标题：朱雨辰妈妈“贤妻良母论”火了 情感专家：还好汤唯没嫁他

女的就应该做贤妻良母”、“既然把你娶进来了，既然你愿意进这个家，你就应该担起你的责任”，最近热播的湖南卫视真人秀《我家那小子》里，演员朱雨辰的妈妈这番话在网上火了。

朱雨辰

看似旧社会封建家长的说教，却是朱妈妈找儿媳的真实想法。她还以自己“十年如一日凌晨四点起床为儿子熬梨汁”的经历实力诠释何为伟大母爱。然而诸此种种在资深情感专家、家庭心理咨询师娓娓看来已属病态，“这不是找儿媳，是找接班人。”

网友diss“贤妻良母论”

《我家那小子》是一档别具一格的亲情真人秀，请来朱雨辰、钱枫等艺人与各自妈妈一同参与。镜头对准儿子们的独立生活，妈妈们则在后方演播室观察。第二期节目中，妈妈们聊到选择儿媳的标准，身为39岁单身汉的母亲，朱雨辰妈妈抛出了“贤妻良母论”。

朱雨辰妈妈

朱雨辰妈妈的“贤妻良母”论

何为贤妻良母呢？71岁朱妈妈以自己为例：每天凌晨4点起床给儿子熬梨汁，坚持了十年；她家里不请保洁工也能一尘不染，因为自己的作用可抵两个菲佣。她坦言，自己用整个生命去对待儿子，完全没有自我，甚至也承认大女儿因为她对儿子的态度而恐婚。

朱雨辰妈妈以自己为例

这种付出让另几位“星妈”自愧不如，虽然网友也为母爱的伟大而感动，不过质疑的声音显然更多：“朱妈妈还觉得自己很伟大啊？这样做害得女儿不敢结婚儿子没有女朋友，都什么年代了行为简直太变态了！”、“大张伟说的真好，男耕女织这件事儿都过去多少年了”、“真的很可怕……她说这些话的时候表现出来的是自豪……说娶媳妇那里很坚定，意思就是找媳妇要像她本人即菲佣……”

专家称这是“病态的爱”

“我真替汤唯高兴，还好她没嫁进这个家庭。”看完重庆晨报记者传过去的视频，情感专家娓娓的第一反应是为朱雨辰初恋女友汤唯庆幸，“朱妈妈的确付出很多，但这不是伟大的母爱，而是有些病态的爱，她想找个接班人照顾儿子吗？都七十几岁了，太疯狂了！”

汤唯和朱雨辰

娓娓分析，虽然节目里看不到朱爸爸相关信息 但至少作为妈妈这边来看，她好像完全没有自己的生活，完全围着儿女转，“她自己也说顶得上两个菲佣，可以说很拼命在付出，现在又希望儿媳接班，但别人凭什么呢？”

“朱妈妈显然有极强控制欲，她以自己的标准身体力行做了好妈妈，但世界上绝对没有不求回报的爱，她期待的就是孩子听她的话，然后现在似乎也达到了目的，39岁的朱雨辰和他姐姐在强大的妈妈面前应该比较弱，可能对妈妈的付出心怀感激甚至内疚，所以凡事都听妈妈的话，但关系是相辅相成的，他们的听话反过来也纵容了妈妈强悍的病态的爱。”

家人间应有边界独立成长

“我感觉他们家明显存在家庭功能问题，在强悍的母亲心里，儿子似乎还是个需要照顾的宝宝。”娓娓分析，朱妈妈可能在内心深处拒绝承认儿子已经长大成人，“她潜意识觉得儿子需要保护照顾，我做了一辈子，将来老了做不动了也要有儿媳接棒，你说这个妈妈想法好奇怪。”

“这是一场典型的妈宝男悲剧，也是很多中国家庭通病。妈妈控制欲太强，甚至没把媳妇的功能搞对，媳妇最重要的是与儿子幸福生活，夫妻之间过得幸福，也是所有父母的终极目的，至于她说的贤妻良母做家务那些保姆就能实现，现在社会分工已经很细了呀。”

朱雨辰妈妈表示会干预儿子的感情

娓娓认为，朱家一个最大问题是家人边界模糊不清，母亲不放手，子女不能真正独立，“朱妈妈自己说，对儿子过去每段感情了如指掌并干涉过，这好可怕，儿子还有隐私吗？ 健康的关系应是相亲相爱也要尊重彼此，有严格边界，妈妈用她以为的爱去表达控制，所以孩子难以抗拒，妈妈不放手，儿子如何自己成长呢？”

“朱妈妈要懂得，39岁的儿子要完成成年人应有的分离，心理学上认为，成年意味着跟原生家庭的分离，这一点朱雨辰要狠心坚持做到！”娓娓说，人一生由两次离开妈妈，一次是离开子宫，分娩完成成为独立个体，但很多妈妈在养育孩子过程中始终觉得孩子跟我还是一体的，大了也不撒手，母亲的付出感变成控制感，一起纠缠，良好的分离就很难了。

不过娓娓也为朱妈妈的反思表示赞赏，“可能妈妈现在年纪也大了，她在节目里也表达了已经意识到自己有问题，那么她可以帮助儿子完成一个迟到的独立，哪怕彻底放手也会痛苦……总之，儿子一定要明白，妈妈的婚姻观不能影响自己，妈妈希望的媳妇和我想找的妻子不是一回事，不能成为择偶指南。”

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