作品成遗珠！吴彦祖炮轰艾美奖提名名单不公平

近日吴彦祖在多个个人社交账号上抱怨，认为才刚公布的本届美国电视艾美奖提名名单不公平，忽略了他自制自演的奇幻动作影集《荒原》的武术指导。

吴彦祖

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，在观众心目中有贵公子形象的男神吴彦祖，并不常为了看不过去的事情开炮，近日他却在多个个人社交账号上抱怨，认为才刚公布的本届美国电视艾美奖提名名单不公平，忽略了他自制自演的奇幻动作影集《荒原》的武术指导。该剧未能得到艾美奖提名，反而《冰与火之歌：权力游戏》、《谍海黑名》、《盲点》、《漫威制裁者》、《西方极乐园》得到了最佳武术指导提名，让他感到很不可思议。他唯一信服、承认有最佳武术指导提名品质的只有《冰与火之歌》，其他的节目，他就不见得服气了。

吴彦祖真的对艾美奖的忽略很难消气，除了在两种社群网站上公开发表不满外，还接受了播客节目的访问，解释为何自己认为《荒原》是艾美奖的遗珠，且艾美奖投票会员不应该做出这种决定。吴彦祖带着多年拍摄港片的经验，和《荒原》另一位监制冯德伦把香港影坛最出色的武术指导都放进节目之中，精彩程度观众有目共睹。他除了觉得《荒原》武指明显被无视之外，也认为在服装、布景设计上都有角逐艾美奖的水准。

不少粉丝在社群网站上留言支持他，炮轰艾美奖投票会员无视《荒原》的出色动作戏，简直有眼无珠。吴彦祖则又发布了和《荒原》团队的大合照，盛赞他们还是最出色的一组人员，就算艾美奖没有看见大家的优秀表现，但他们心里知道自己是最好的！

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