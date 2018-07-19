安排上了！梁朝伟吴亦凡两大男神《欧洲攻略》同框

从预告片中看到，梁朝伟与吴亦凡的关系耐人寻味，上一秒还在谈判的二人，下一秒便联手越狱，欧洲广场两人更双手拷在一起，对抗成群黑帮反派。

原标题：梁朝伟吴亦凡两大男神同框 《欧洲攻略》定档8月17日

电影海报。

18日，上游新闻•重庆晨报记者获悉，由重庆日报报业集团、重庆电影集团等联合出品的电影《欧洲攻略》，将于8月17日正式上映，进军暑期档。《欧洲攻略》由彭绮华监制，马楚成执导，梁朝伟、吴亦凡、唐嫣、杜鹃、林子祥等主演，上游新闻•重庆晨报记者从预告片中看到， 由梁朝伟领衔的高颜值特工组合集结欧洲，值得一提的是，首度合作的梁朝伟和吴亦凡从谈判桌前对峙，到街头联手开打，片中是敌是友关系难辨。

《欧洲攻略》是马楚成导演继《东京攻略》和《韩城攻略》后，“攻略IP”的重启之作。《东京攻略》作为经典的港式影片，是无数80后的集体回忆；《韩城攻略》则将动作、喜剧和爱情元素有机融为一体，彰显出“攻略IP”的风格特色。《欧洲攻略》中，梁朝伟领衔的特工天团，临危受命远赴欧洲，追寻“上帝之手”这一全球监控系统的下落。值得一提的是，《欧洲攻略》是梁朝伟和吴亦凡两代男生的首次合作。

电影剧照。

曾获得过5次金像奖最佳男主角、3次金马奖最佳男主角、戛纳影帝的梁朝伟，选择回归“攻略IP”，而曾在《老炮儿》中与冯小刚上演尖峰对决的人气偶像吴亦凡的加盟，是两代男神首度同框。从预告片中看到，梁朝伟与吴亦凡的关系耐人寻味，上一秒还在谈判的二人，下一秒便联手越狱，欧洲广场两人更双手拷在一起，对抗成群黑帮反派。而在预告片彩蛋中，吴亦凡与梁朝伟颇具喜感的谈判，让观众非常好奇，电影中两人到底将发生怎样的故事。

电影海报。

电影中的两位女演员也颇受关注。唐嫣担纲《欧洲攻略》女主角，与梁朝伟携手征战欧洲，影片中两人亦敌亦友，关系非同寻常。杜鹃则在影片中出演气质女特工，并首度挑战动作戏份。预告片中唐嫣和杜鹃变身打女，唐嫣只身吊在急速行驶的车外单手射击，霸气十足。杜鹃跟反派贴身肉搏，后空翻一招制敌，尽显帅气。据悉为完美展现出特工的不俗身手，唐嫣和杜鹃在开拍前进行了为期两个月的动作集训。

上游新闻•重庆晨报记者 孔令强

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