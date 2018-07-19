比伯海莉婚期将至？贝辛格透露婚礼伴娘人选

比伯和海莉早在2015-2016年间短暂拍拖过一阵，今年6月间两人开始出双入对，再续前缘。7月7日他们一起在巴哈马群岛度假时，比伯求婚成功，两人中断的恋情终于修成正果。

比伯海莉

新浪娱乐讯 据外媒报道，24岁的流行偶像贾斯汀·比伯（Justin Bieber）与21岁的女模海莉·鲍德温（Hailey Baldwin）喜结连理的日子可能要比人们的设想还要快。

7月17日星期二，奥斯卡奖得主、著名女星金·贝辛格（Kim Basinger）向媒体透露，海莉已经选好了婚礼的伴娘，其中之一就是自己的女儿爱兰德·鲍德温（Ireland Baldwin）。

64岁的贝辛格说海莉的伴娘是“姐姐阿莱亚·鲍德温（Alaia Baldwin）和表姐爱兰德，她们都会出席婚礼，我好开心，这个安排堪称完美。我们真是生活在一个无比奇妙的世界。”

金·贝辛格和阿历克·鲍德温（Alec Baldwin）1993年结婚，2002年离异。海莉的父亲斯蒂芬·鲍德温（Stephen Baldwin）是阿历克最小的弟弟，所以按照中国的辈份，她要叫贝辛格一声伯母。

被问到对比伯的印象时，贝辛格说：“我真心为海莉感到开心，我觉得比伯是个很酷的小伙子，虽然我对他了解不多，但爱兰德跟他很熟。我知道他经历了一段坎坷的人生道路，他是个很酷的孩子。我为他们祈祷，希望他们长长久久，幸福快乐。我觉得这一切真是太不可思议了，简直难以想像。”

比伯和海莉早在2015-2016年间短暂拍拖过一阵，今年6月间两人开始出双入对，再续前缘。7月7日他们一起在巴哈马群岛度假时，比伯求婚成功，两人中断的恋情终于修成正果。

早先有知情人透露，比伯和海莉已经开始为婚礼做准备，“他们商量要举办一场迷你婚礼，只请最亲密的家人和最要好的朋友参加。他们发展这么快真是出人意表。他很爱她，他们之间的纽带也一直都在，可以说他们相爱很久了。”（布布）

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