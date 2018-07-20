王菊工作室发解约声明：已委托律师函告英模

王菊

虽没有成功入选11名成员正式成团出道，但王菊可以说是《创造101》里当之无愧的黑马，比赛期间她意外收获大票支持者，他们甚至因她开创出独有的“应援文化”，一度风靡全网。7月19日，王菊工作室发布声明，表示因未来个人发展与定位与公司诉求和规划无法达成一致，王菊将与英模公司解除经纪合约。

声明原文如下：

首先，非常感谢大家对王菊的支持和关注。关于与英模公司的经纪合约事宜，王菊本人及其代表律师已和英模公司代表进行了多次的坦诚沟通。为避免误会，经慎重考虑，相关事宜声明如下：

1、参加完“创造101”节目之后，王菊未能成功入选并作为11名成员之一出道，对其而言，不讳言是一个挫折，同时亦激励她为实现自己心中的演艺梦想而更加努力。展望自己的命运，王菊希望按照自己的设想来完成自我塑造，而不仅仅是一个为了追逐短浅利益而迷失在演艺圈洪流的快餐艺人。

2、参加节目之前，王菊本人是英模公司的经纪事务助理，“梦想”在作怪，让她偶然获得参与“创造101”节目的录制与选拔机会。王菊十分感谢节目主办方及工作人员对她的欣赏，感激任职英模公司所获得的机缘，终让她鼓起勇气、追求梦想。但王菊与英模公司所签署的经纪合约，当时确实只是为了参赛而履行的手续。

3、英模公司系一家以模特经纪业务为主的公司，与王菊有意发展演唱、影视表演事业的发展规划相去甚远。从签订的过程来看，并没有体现双方的真实意思。停薪参赛且不被英模公司看好的情况下，主观上双方并无达成经纪关系的意愿，也缺乏履行经纪合约的基础。现在要求强制履行长达8年的独家经纪合约，显失公平。

4、王菊本人对于英模公司的运营及文化非常了解，也希望能与公司同事保持良好的私人关系，对通过任职英模公司而有机会参与这一节目心存感激，亦希望将来有机会通过适当的方式回馈公司。但就个人发展规划而言，英模公司的经纪业务背景和经营文化确实并不适合于她。

5、节目结束后，英模公司工作人员即不加筛选地向王菊推送各种工作安排及商业活动，前述工作计划中不乏与王菊自我定位明显不符的产品代言和活动安排，说白了就是利用热度赚快钱。这不是王菊想要的。这也使王菊进一步确信英模公司之前及现在均没有认识到其特点，也没有做好准备帮助其发展。

6、即使是新人，王菊本人也非常清楚，任何的争议和纠纷都可能对其产生负面影响，但如果不解除这一合约，或因为争议而退却，就等于埋没梦想。针对英模公司的合约问题，王菊本人及代表律师在磋商中提出转换双方的合作关系，以实现共赢，但尚未有任何结果。

7、客观而言，王菊与英模公司因为参与节目而签署的经纪合约尚未实质性履行。双方与节目主办方的三方合约中规定，英模公司不再行使王菊演艺事业经纪公司的各项职责及权利。英模公司为经纪合约履行所作的准备工作及投入有限。

8、为避免不清晰的立场导致双方都可能遭受的伤害，也避免信息不对称导致市场及大量支持者的误解，为促成双方更有效率的沟通，王菊本人目前已委托律师书面函告英模公司，通知解除双方的经纪合约。同时授权律师继续就解约后事宜进行磋商，以最大诚意，希望通过合理的补充安排弥补可能给双方导致的损害。

最后，感谢万千菊豆、媒体朋友及业内前辈对王菊的关心与爱护，无论顺境或逆境，王菊将在未来的道路上继续拾梦而行。

王菊工作室

2018年7月18日

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