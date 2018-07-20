破鹿晗关晓彤分手传闻 制作人打包票称他们很甜蜜

鹿晗关晓彤

鹿晗2017年10月初认爱关晓彤，近日却传出分手消息，关晓彤被拍到情侣戒和情侣手表也没有戴上，定情戏《甜蜜暴击》发布会也取消。对此，制作人柯宜勤澄清传言，表示小两口还在一起，而且感情依旧甜蜜蜜。

柯宜勤表示，鹿唅、关晓彤感情好得很，她打包票笑说：“他们在这部戏相知相识而定情，很祝福他们，至今甜甜蜜蜜，大家不必担心。”至于发佈会为何取消，她强调，其实是希望前置作业更加完善才不得已延迟，“我和他们联络过，都答应出席，哪有什么分手这种事，乱说。”

鹿晗日前接受访问，谈到艺人就是一份职业，没想过要留下什么流传千古的作品，因为那实在太难了，尤其是音乐作品。另外，特别注重隐私的他工作和生活也分得很开，但身为艺人基本上一走出门就可能被人认出、被跟拍，所以也变得很少出门，要出门就会戴个帽子压很低，锁定一个东西买完就走。

被问到公开恋情前没想过掉粉的问题吗？鹿晗坦承是有考虑过的：“如果是真喜欢就要负责任嘛。我觉得大家都是需要成长的，之前都说作为偶像，你公开了恋情就会掉粉，那我知道的好多都没掉粉我觉得通过我的音乐还有个人魅力，可以让大家看到更多的可能性。”

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