曝S.H.E17周年将合体开唱 华研：相关活动筹备中

SHE

制作人微博截图

据台湾媒体报道，女子团体S.H.E日前曝出分家消息，让不少歌迷心惶惶。S.H.E制作人王治平日前曾在微博发文：“17 concert rehearsal！ Day1！ 期待中的期待！”，又在不久后删除，没想到还是被眼尖歌迷捕捉，发文中提及一句关键，让人不禁联想，是否就是S.H.E的合体活动。对于合体消息，华研仅表示，“17周年相关活动筹备中 ， 确认后公布。”

事实上，ELLA日前传出约满走人，将和老公自立门户，10月将正式出走华研，9月会不会是三人“以华研身份的S.H.E”最后合体，则埋下伏笔。其实华研当时就提出声明，“S.H.E与华研唱片的情谊深厚如家人，她们和她们的另一半就像华研的女儿和女婿，家人间的情感、默契与信任，是最坚强的力量。华研为S.H.E所做的规划，最重要的考量都是她们团体和个人未来的持续发展与辉煌。S.H.E的每一步都是在继续创造历史，而今年的911就会有盛大的17周年合体活动，华研相信接下来Ella仍然会继续和华研合作。S.H.E不会解散，如同Ella先生说的，她们三个是连台风都打不散的。”

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）