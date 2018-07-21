水果姐曾患抑郁症 因专辑反响不好而难过

原标题：水果姐自曝曾患抑郁症 因专辑反响不好心碎难过

Katy Perry

据外媒报道，流行明星凯蒂·佩里（Katy Perry）在接受澳洲访问时坦承自己饱受情境性抑郁症的折磨。

在7月17日出版的杂志封面故事中，33岁的水果姐向朋友德雷克·布拉斯伯格（Derek Blasberg）敞开心扉，透露今年1月她在加州霍夫曼研究所住了一个星期，这是一家个人情绪矫正机构。“我有几个朋友去治疗过，回来后精神焕发，像变了一个人，所以我也很想去。我想摆脱所有阻碍我成为真正自我的东西，去年有一阵子我患上情景抑郁症，整个人灰心丧气。因为不知不觉中，我对公众的反应产生太多依赖，他们的反应和我的预期不同时，我就会心碎难过。”

佩里指的是她2017年反响不那么好的专辑《Witness》。她说：“音乐是我的初恋，我觉得是上苍认为，‘既然你说音乐一种关于爱自己和真实的语言，那么你就要接受考验，看看撕下所有加持的包装后，你有多爱自己。’那种痛苦反而赋予了我更强大更高能的力量和新的灵魂基础。”

水果姐说矫正经历扭转了她的人生，“我要向大家、好朋友和其他寻求突破的艺人强烈推荐。很多人通过观众、通过各类药物、通过不断逃避现实来自我医治，这些办法我老早就试过。最近有人问我，‘你不认为如果接受太多的心理治疗，会影响你的音乐生涯吗？’我告诉他，‘我们卖过最大谎言就是，作为艺术家必须在痛苦中创作’。”

采访中水果姐也谈到她与“精灵王子”奥兰多·布鲁姆（Orlando Bloom）备受关注的恋情。她说：“我不想因为感情生活登上新闻头条，这样完全是本末倒置。而且那种报道经常是基于仇视女性的立场。我当然珍爱我的感情，因为它是我生活的组成，我不希望我的任何部分遭人贬损。”

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