上天啦！张国荣梅艳芳刘德华古天乐被命名小行星

张国荣、梅艳芳

刘德华

古天乐

（本文来自香港天文学会）

2018年7月11日出版的《小行星通告》新增了四十五颗中文小行星名称。 其中四颗小行星以香港著名艺人命名，它们分别是： 编号 55381 Lautakwah，刘德华小行星，由杨光宇先生在2001年9月25日发现，临时编号为2001 SX264。刘德华（生于1961年）是一位香港著名演员，歌手和电影製片人。他是健力士世界纪录大全中获奖最多的香港歌手、男艺人。2000年前获得了前所未有的292个奖项。1999年，刘德华获得“香港十大杰出青年”的荣誉，2000年11月荣登“世界十大杰出青年”。

编号 55382 Kootinlok，古天乐小行星，由杨光宇先生在2001年9月25日发现，临时编号为2001 SS265。古天乐（生于1970年）是一位香港著名演员和电影制片人。他从事电视演员工作，在1999年和2001年获得电视广播有限公司的最佳男演员奖。古天乐是香港电影业最受欢迎和最有才华的演员之一，他也是一位低调的捐赠者，协助中国地方政府建立了近一百所学校。

编号 55383 Cheungkwokwing，张国荣小行星，由杨光宇先生在2001年9月25日发现，临时编号为2001 SX266。张国荣（1956年 - 2003年）是一位香港著名歌手和演员，他的魅力媲美美国著名演员占士·甸（James Dean）。 他在1991年赢得第十届香港电影金像奖影最佳男主角。

编号 55384 Muiyimfong，梅艳芳小行星，由杨光宇先生在2001年9月25日发现，临时编号为2001 SQ267。梅艳芳（1963年 - 2003年）是一位香港殿堂级歌影坛巨星，为粤语流行音乐做出了巨大贡献，她获得无数奖项和荣誉。 在她的职业生涯中，大部分时间都是粤语流行音乐和电影界的偶像。（文：余惠俊节译自国际天文学联会小行星通告；新闻讯息由林景明提示）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）