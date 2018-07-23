韩寒餐厅遭员工起诉 明星餐厅为何“又贵又难吃”？

如果想仅靠明星名气就赚吃客的钱，无疑过于天真，毕竟餐饮业的消费者是“靠嘴投票”，不好好管理，价格昂贵不好吃，只会无人问津。

资料图：韩寒。

明星餐厅又出问题？有媒体报道，韩寒投资的餐厅品牌“很高兴遇见你”，其天津加盟店因欠薪被员工起诉至天津和平区法院。

提起诉讼的员工表示，自己所在的门店自5月下旬便开始停业，至今联系不到老板。他提供的欠薪表格还显示，该店30名员工5月份不同工时总计薪酬12.28万元。

该店老板则称，这次5月的薪水已经承诺过会在9月中旬之前结清。而由于经营不善，餐厅亏损已至1000万元。

“很高兴遇见你”是韩寒和友人于2014年投资成立的餐厅，由于打着韩寒的“旗号”，一开业便非常火爆。2015年迎来开店高峰，在北京、广州、深圳、武汉、杭州、太原等地都有分店，高峰期曾达几十家。

然而，随着店面的快速扩张，问题也开始出现。先是2015年，宁波首家“很高兴遇见你”因无照经营被罚28万。2016年，“很高兴遇见你”武汉店因无证经营、鼠患严重，而被强制关停。去年3月，“很高兴遇见你”西安店也因经营不善、拖欠供应商货款而关店。

目前，上海仅有一家分店仍在营业，有网友评论，排队的人也没有以前多了。而北京、广州、深圳等地的分店仍在正常营业。

截图：“很高兴遇见你”在上海的分店

明星开餐厅成潮流，被吐槽“又贵又不好吃”

由于拥有现成的粉丝优势和知名度，不只是韩寒，开餐厅一度成为很多明星做副业的主要方向。

早在学生时代，任泉就开了自己的第一家餐厅，之后还入股了“香天下”火锅店，现在还跟黄晓明、李冰冰开起自创品牌火锅店“热辣壹号”。赵薇除了开酒庄，还投资了自己的餐厅“乐福餐厅”，主打无国界菜式。

此外，郭德纲有家常菜馆“郭家菜”，赵忠祥有卖炸酱面的“三生面馆”，孟非开了“孟非的小面”，包贝尔开了家火锅店……

不过，明星开餐厅看起来自带“流量”，但能够持续下去却不多。不少餐厅没过多久就成了“过气网红”，有的因为价格昂贵，菜品又留不住顾客，有的则因为经营管理跟不上，不得不关店。

记者注意到，“又贵又不好吃”成为不少明星餐厅的槽点。在某点评网站，有网友这么评价韩寒的餐厅，“随便吃吃还行，环境可以，味道很一般，就是借韩寒名字炒作的网红餐厅”。之前，赵忠祥的面馆也被吐槽太贵，一碗普通的面就要25元，招牌三生面要36元，该店仅开了一年后便关门了。

赵薇开的“乐福餐厅”也由于生意惨淡，经营不到一年便关店，同时还传出欠债纠纷。郭德纲的“郭家菜”也在经营3年后黯然停业。去年，包贝尔的火锅店也被爆出以牛血冒充鸭血的新闻，包贝尔还因此事在微博上道歉。

截图：包贝尔因火锅店冒充鸭血道歉

缺乏管理，副业也不好干

仅靠粉丝经济能帮明星把餐厅开好吗？现在看来，这个答案并不一定。有业内人士就表示，一家餐厅能够生存，味道才是吸引客人回流的主因。尝过新鲜后，人们最终会回归理智，选择性价比高、口味好的饭馆用餐。

南京财经大学新闻学院副教授周根红也曾分析，如果单从明星效应来看，投资餐饮行业并非最佳选择，“餐饮业需要付出很多的时间进行管理，明星很显然不具备时间优势”。

确实，很多明星都只是“挂名老板”，很少能够参与到实际经营中。此前，赵薇的餐厅被曝出有16万元的货款未付清。赵薇就曾回应称，自己未经手餐厅的管理，不清楚此事。

而包贝尔火锅店发生冒充鸭血事件后，他也曾回应称，自己在日常管理中参与较少，对此事件并不知情。

不过，也并非所有明星餐厅都经营不善，任泉的餐厅之前开了十几年，演员邓家佳的火锅店也开得有声有色，胡歌的日料店也一直评价尚可。

任泉曾表示，自己经营餐厅的要诀是事必躬亲，从把控预算、选址、购材、施工到品菜，全部都由他独立完成。同时，他还会每周和餐厅团队开会，从装修布置到产品升级换代都会严格把关，保证菜品质量过关。

因此，如果想仅靠明星名气就赚吃客的钱，无疑过于天真，毕竟餐饮业的消费者是“靠嘴投票”，不好好管理，价格昂贵不好吃，只会无人问津。

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