霉霉晒蛋糕为赛琳娜庆生

霉霉赛琳娜

新浪娱乐讯 赛琳娜的生日,霉霉社交网络晒蛋糕照片,还配字:“我会让距离阻拦我庆祝BFF生日吗?” “我可以控制我自己,但我不想这样做(《Hands to Myself》歌词:‘I mean I could but why would I want 2’)” !照片中的蛋糕上有个大大的数字“26”,还有“GOMEZ OR GO HOME”的手写字。(新娱/文)

更多精彩内容敬请关注@新浪女性(微博)