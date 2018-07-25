韩红发声明否认出家告别歌坛传闻：已交律师处理

韩红在微博发表声明，称自己并未出家，也一并否认“辞去公职、退出政协、告别歌坛、皈依佛门”等不实传闻。

韩红（资料图）

新浪娱乐讯 24日上午，韩红在微博发表声明，称自己并未出家，也一并否认“辞去公职、退出政协、告别歌坛、皈依佛门”等不实传闻。针对制造及传播虚假信息者，韩红表示将委托律师处理。

韩红在声明中针对不实传言一一作出回应，韩红称身为全国政协委员，十年任期已满，是“正常换届”并非“退出政协”；而每月都有新歌发行、长期参加电视节目的录制也是对“退出歌坛”一说的有力回击。网传的“皈依佛门”，实质上是为当面答谢因青联委员巴沃仁波切赠歌词。针对制造及传播虚假信息者，韩红表示将委托律师一并处理。此外娃，韩红透露将与慕尼黑交响乐团合作，筹备个人音乐会。

韩红声明原文：

声明

针对近日网络上流传的关于本人“辞去公职、退出政协、告别歌坛、皈依佛门”的不实消息，本人韩红声明如下：

一、本人是中共党员；

二、本人于2015年底响应军队改革政策、选择自主择业，退出现役；

三、本人任第十一、十二届全国政协委员，十年任期已满，属正常换届，并不存在“退出政协”一说；

四、本人长期参与电视节目的录制，并在节目中多次演唱歌曲。目前每月都有新歌发行，从未退出歌坛；

五、因青联委员巴沃仁波切赠歌词《缘来》于我，为表恭敬，2018年6月14日，我前往拉萨按照藏族传统礼仪当面致谢。并将为《缘来》谱曲演唱。

六、本人目前正在筹备自己的交响音乐会，全身心投入创作、进修指挥专业，并前往欧洲与慕尼黑交响乐团沟通合作事宜。对于制造及传播虚假信息者，本人将委托律师一并处理。

2018年7月24日 韩红

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