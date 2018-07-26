现实题材依旧坚挺 人气演员撑起“半边天”

最近梅婷领衔的两部剧也正在荧屏对打，一部是她与祖峰合作的谍战剧《面具》，一部是和许亚军联手的《陪读妈妈》，收视、口碑都不错。

原标题：暑期档荧屏热爆了

陪读妈妈

面具

猎毒人

没了世界杯，还有暑期档。近期电视荧屏热度延续，题材、类型各异的电视剧轮番“抢滩”。“现实题材热”在暑期档依旧没有降温的迹象，献礼改革开放四十周年的《年年岁岁柿柿红》正在央一热播，《猎毒人》《陪读妈妈》等剧也掀起了网友热议；而由鹿晗、杨洋等人气小生领衔的《甜蜜暴击》《武动乾坤》陆续定档，也是暑期档不容忽视的“黑马”；沉寂许久的古装题材在《扶摇》的带动下渐有回暖迹象，《天乩之白蛇传说》《延禧攻略》《沙海》等也拉开了“网屏”暑期档的序幕。

“现实题材热”持续升温

现实题材剧在暑期档依然延续着上半年来的坚挺表现。目前正在央视热播的献礼改革开放四十周年的《年年岁岁柿柿红》，以“小成本、大情怀、正能量”在同时段竞争者中取胜，不仅从首播起就霸占了收视和市场份额双冠宝座，更是成为同时间段收视率唯一破2的电视剧。

有于和伟领衔主演，还有吴秀波、徐峥、王劲松、侯勇等实力派的特别出演，《猎毒人》攒足了观众的期待。不过播出过半，与热度一起上涨的还有争议，网络评分也一路跌到4.4分。这么多“眉毛一挑就是戏”的大佬们，也未能拯救剧情的漏洞，即便有公安部金盾影视文化中心为剧本中涉及到禁毒、卧底的相关情节进行把关，但最终的呈现仍是“专业很骨感，感情很丰满”，对女警的塑造也成为吐槽重灾区。

最近梅婷领衔的两部剧也正在荧屏对打，一部是她与祖峰合作的谍战剧《面具》，一部是和许亚军联手的《陪读妈妈》，收视、口碑都不错。《陪读妈妈》关注的是低龄儿童出国后选择陪读的家长，剧中来自不同家庭的教育观很有现实意义。而针对两国教育方式的不同，母亲与孩子之间的微妙变化也令人感慨。“李娜（梅婷饰）一直想尽办法为了儿子丁一一好，丁一一却说，这是在干涉他的人生，真是悲剧了”，“亲子关系”引来不少观众共鸣。

人气演员撑起“半边天”

现实题材剧热播的同时，暑期档也有多部新作终于定档，多位人气小生的加入，让今夏的荧屏变得更为火热。鹿晗、关晓彤主演的《甜蜜暴击》接档《一千零一夜》，7月23日于湖南卫视开播。杨洋、张天爱、王丽坤领衔主演的《武动乾坤》也有望在暑期登陆周播剧场。

不难看出，鹿晗、杨洋两位人气小生都希望借新作为自己的实力正名。在剧组曝光的花絮中，鹿晗独自在拍摄间隙练习仰卧起坐，而早在拍摄初期，鹿晗就请教练贴身指导，不仅每天结束拍摄后回酒店锻炼，在片场也利用休息时间加练，马上就能在剧中看到他的健身成果了。杨洋在拍戏期间的付出也获得了导演张黎的肯定，《武动乾坤》曝光的剧照花絮中，无论是打戏还是文戏，杨洋都自己上阵，不用替身。此外，网上还曝光了一组花絮图中，杨洋整个人陷在泥汤里，蓬头垢面、满脸泥泞、满嘴泥水，看来这次真是拼了。

继去年大火的《三生三世十里桃花》后，杨幂的新作《扶摇》依旧没让观众失望，尽管“大女主”题材已有式微迹象，但该剧还是凭借良好的改编技巧和精良的制作被观众所认可。

“网屏”竞争同样激烈

不仅荧屏竞争激烈，“网屏”的暑期档之争也已经拉开了序幕。杨紫化身“萌版白蛇”的《天乩之白蛇传说》受到不少关注，有网友表示对这条“贪吃蛇”接受无能，认为其形象与赵雅芝版温婉大气的白娘子相差太远，也有人喜欢这样的颠覆，“她从水里幻化成人，小表情表现得十分到位”。

此外，新人领衔，佘诗曼、谭卓、秦岚等助力的古装剧《延禧攻略》，以及吴磊、秦昊、杨蓉、张萌、张铭恩、于和伟等主演的《盗墓笔记》后续之《沙海》，也为网友们提供了更多选择。 记者耿愿

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