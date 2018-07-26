直男与饭圈大战 吴亦凡与虎扑杠起来有点精彩！

近日有网友在虎扑论坛上发表了吴亦凡的“无修音”原声说唱，吴亦凡粉丝因此与虎扑用户展开了争执，一时引爆了热议。

原标题：吴亦凡发文回怼虎扑用户：我的音乐不用给你们听

吴亦凡

新浪娱乐讯 7月25日，吴亦凡微博发文称：“又动谁的奶酪了？？呵虎扑不搞体育来搞我，看来真的很闲，我的音乐也不用给你们这帮人听。”意在回应虎扑论坛用户与粉丝的争吵。

据悉，近日有网友在虎扑论坛上发表了吴亦凡的“无修音”原声说唱，吴亦凡粉丝因此与虎扑用户展开了争执，微博账号虎扑步行街扬言说：“这将是一场战争，JRs准备好了吗，我好了skrskr，从微博上得知吴亦凡的粉丝要入侵虎扑，虎扑用户也回应有本事就来，怕什么。”25日下午，吴亦凡工作室声明，称别有用心者利用经过消音、剪辑、调音恶意处理的音频在全网传播，已涉及严重侵权。

随后，吴亦凡在微博晒出新歌MV回怼虎扑用户称：“又动谁的奶酪了？？呵，虎扑不搞体育来搞我，看来真的很闲，厉害厉害，还有些到处发消音剪辑调音东西的人也真是大长见识牛X为你们鼓掌。人人平等所以建议以后你们就去听acappella吧，也千万别去现场听我们音乐了 你们不用大费心机去做特殊处理跟消音，我的音乐也不用给你们这帮人听。 最后等着diss track吧 几天后见。”（实习生英子/文）

@虎扑的步行街则转发吴亦凡微博称：“凡凡的粉丝要爆了我们论坛，所以我们绅士反击下。”

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