朱一龙：《镇魂》是而立之年的礼物

微博话题点击达12.5亿、热度堪比世界杯，40集网剧《镇魂》终于在7月25日迎来大结局。《镇魂》网络话题度的居高不下，必须归功于“镇魂女孩”，她们强大的生产力和安利能力，让剧集和主演多次登上热搜，成为名副其实的“流量制造机”。

“镇魂女孩”们

收官当日，主演朱一龙现身杭州优酷VIP会员超粉日，与镇魂女孩同台互动。因工作无法到达现场的主演白宇也专程录制了祝福视频，并为幸运粉丝送上合影福利。当天活动直播观看人次破亿，令“镇魂现象”在这个夏天达到最高潮。

朱一龙

超粉日上，朱一龙的现身引发镇魂女孩尖叫连连。出道9年的他，在过去的一个月里荣升顶级流量，超级话题迅速登顶，明星势力榜排名居高不下。不过面对粉丝的热情与媒体的追逐，他展现出了一如既往的内向羞涩。“慢一拍”的他经常还来不及开口回答主持人的提问，便被台下的镇魂女孩异口同声地抢答。互动环节中，他和粉丝玩起“你画我猜”， “灵魂画手”再次上线，依然难不倒镇魂女孩，与粉丝的满分默契令他频频露出温暖宠溺的笑容。不过他的呆萌属性倒是再一次得到印证——图像画反是因为他把设备拿反了……

7月25日，微博明星势力榜的内地榜前五名，《镇魂》占据两个席位。

此番一人分饰三角令朱一龙过足戏瘾。剧集播出后期，夜尊的上线让人发现他在角色创作上的更多可能，朱一龙也坦言“夜尊”最难演，因为角色变态离自己太远。虽然在各地辗转拍戏，但他总不忘寻觅他最爱的家乡美食热干面。经常在横店拍戏的他，工作之余习惯窝在房间看电影、打游戏、弹吉他，偶尔也会开车到市区，一个人在西湖边散步。

朱一龙

乘着《镇魂》热播的东风，朱一龙不仅成为各家媒体争相采访的香饽饽，也和好搭档白宇登上了《快乐大本营》的舞台。一首写尽二人兄弟情谊的《地星撞海星》，歌词灵感都来自他和白宇的片场故事，成为镇魂女孩心目中如同《难忘今宵》一样意义深远的歌曲。

打电话互动画面

为了增加用户黏性、宠粉固粉，如今各大视频网站都频出奇招。以《镇魂》为例，在手机淘宝搜索“镇魂女孩”，网页将会跳到与朱一龙和白宇打电话的互动界面；除了传统的抢先看四集的会员权益外，用户还可购买会员送给好友，享受定制虚拟皮肤的权益；邀请白宇朱一龙空降弹幕与观众互动；举办《这！就是大片》短视频大赛，为镇魂女孩的优秀同人剪辑颁发现金大奖……从《镇魂》的开播到收官，优酷都为用户提供了丰富立体的特权体验，与镇魂女孩达成了相互促进的良性效益。

“为爱发电，点亮双子塔”活动

酷日前于线上发起的“为爱发电，点亮双子塔”活动，呼吁粉丝点亮爱心为《镇魂》解锁户外巨屏广告。镇魂女孩的热情仿佛决堤洪水，只用五天就成功集满666万爱心值，提前解锁了户外应援并宣布“镇魂女孩C位出道”。“现场人很多，我都分不清哪些是镇魂女孩，哪些是路人了。”当天朱一龙也亲临双子塔一探盛况。他感激地表示，《镇魂》于他，就像一个而立之年的礼物，给他以后的发展带来了很多机会。

《镇魂》收官当天，朱一龙的微博截图

“未来我不会一年接太多戏，会留出更多时间来塑造角色。只要是有趣的角色，即使是拍过的古装题材、民国题材我也会接。”《镇魂》的完结，并不意味着粉丝的精神食粮要中断补给。据了解，朱一龙的新作、民国爱情剧《许你浮生若梦》很快将登陆优酷播出。

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