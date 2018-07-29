霉霉将参演电影！歌舞音乐片《猫》 11月开拍

泰勒·斯威夫特加入歌舞音乐电影《猫》的演员卡司，据英国媒体报道，该片将于11月开拍。

霉霉

据外媒报道，泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）是娱乐圈里出了名的铲屎官，经常在社交网上晒自家的爱猫。为了用行动证实自己是真正的喵星饭，斯威夫特加入了音乐片《猫》的演员卡司。

新片《猫》改编自安德鲁·劳埃德·韦伯（Andrew Lloyd Webber）长演不衰的同名百老汇音乐剧，已经宣布的主演包括詹妮弗·哈德森（Jennifer Hudson）、詹姆斯·科登（James Corden）和伊恩·麦克莱恩（Ian McKellen）。

不久前，有消息称安妮·海瑟薇（Anne Hathaway）有望参演，但是环球公司最终证实，她和蕾哈娜（Rihanna）因为档期冲突与影片失之交臂。

28岁的霉霉不是首次触电了，她曾参演2014年的科幻电影《赐予者》（The Giver），她还和前男友泰勒·劳纳（Taylor Lautner）一起出演过2010年的《情人节》（Valentine‘s Day）。

英国媒体报道，歌舞音乐电影《猫》将于今年11月在赫特福德郡的拉维斯滕电影厂开拍，而霉霉的“名望”演唱会将于11月21日落幕，所以这可能会是她的下一项主要工作。

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