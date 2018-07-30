陈妍希曝想当虎妈：孩子需要引导 跌倒不会去扶他

陈妍希表示：“大家觉得我对小孩很宠，但我想当虎妈，觉得孩子是需要引导，如果他跌倒不会去扶他。”

陈妍希

据台湾媒体报道，陈妍希和陈晓婚后生下一子小星星，现在儿子1岁半，她还没让儿子曝光过，有不少真人秀节目邀约，她先婉拒：“还在思考中。”外界也很好奇她管教方式，她说：“大家觉得我对小孩很宠，但我想当虎妈，觉得孩子是需要引导，如果他跌倒不会去扶他。”但她笑说，情况如果很严重还是会去哄。

陈妍希2013年和陈晓合拍电视剧《神雕侠侣》擦出爱火，时隔5年，编剧爆料：“当初投资的连续剧，（女主角）都按他（陈晓）喜欢的标准找。”她害羞一笑，“都结婚了，怎么还问我这个？”她也说，看新闻才知道，没有特别跟他讨论过这件事。

陈妍希和陈晓婚后各忙拍戏，每天视讯维持感情，有人休假也会去陪伴对方，感情依旧甜蜜，她重视小孩教育，最高7天没看到儿子小星星是极限，也透露育儿想法，“不会刻意要求小孩分数成绩，我觉得快乐比分数更重要，他喜欢做什么，就朝这个去学习发展。”

最近忙拍电视剧《邓丽君之我只在乎你》，陈妍希担纲女主角压力大，“邓小姐太多才多艺，唱歌、跳舞、语言都很有天份，是一个完美的人。”她最喜欢《我只在乎你》这首歌，剧中献唱中英日版本，平常在家也会练唱，小星星还会拿麦克风一起哼唱。

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