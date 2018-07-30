杨洋C位被白宇抢？《微微》2年前影片引粉丝互撕

《微微一笑》2年前影片引杨洋白宇粉丝互撕

仪式开始时，杨洋跟郑爽站上第一排

之后男演员站上第二排，伸手摸球

从这角度看，白宇顿时站C位，角度让人误会环抱郑爽

据台湾媒体报道，白宇[微博]曾在《微微一笑很倾城》中饰演杨洋[微博]情敌曹光，最新白宇爆红，有粉丝翻出他2年前参加《微微一笑很倾城》首映会视频片段，心疼表示“杨洋主位，白宇边都没有摸到。”但有杨洋粉翻出历史影片，怒呛白宇迅速抢位还垫脚抢镜，双方粉丝互相开呛。

白宇在《微微一笑很倾城》中饰演曹光打开知名度，粉丝因为2年前出席首映会时影片吵成一团、各护其主，“白宇杨洋站位”登上热搜，白宇粉丝心疼偶像当年位置不佳，还配上“莫欺少年糊”的字眼，而许多杨洋粉丝则怒呛“白宇抢C位太过分”、“当时杨洋给郑爽让位，白宇迅速抢位还垫脚抢镜，倒打一耙”，但也有网友看仔细，表示“这只是个误会，白宇还礼让杨洋先站位置”、“镜头可以说明一切，根本不是这样。”

事实上，影片中可以看到，首映会时白宇被安排站在男主角杨洋旁边，进行到仪式时，工作人员推出大型翅膀道具，一票男演员绅士要女演员先站上去，最后男演员站在后排，但因为演员人数众多，仪式又是安排“摸球”，所以白宇手往前一伸，顿时变成站C位，角度上也很像是环抱女主角郑爽女主角。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）