邓超为影片先增重20斤再狂减40斤 孙俪：别学邓超

邓超在张艺谋新作《影》中一人分饰两角，一胖一瘦，邓超先用3个月增重20斤，再用2个月速减40斤来实现。

张艺谋新作《影》7日在威尼斯电影节全球首映了，邓超一人分饰两角，分别以健壮有力的“境州”和瘦骨嶙峋的“子虞”形象出现，外国观众完全没认出这竟是同一人所饰。“境州”83公斤， 而“子虞”只有63公斤，瘦弱病态。这背后并非特效化妆，而是邓超先用3个月增重20斤，再用2个月速减40斤实现的。

邓超和孙俪，邓超瘦身之前。

在这个抠图、用替身上特效的年代，上一个这么做的是《摔跤吧爸爸》里的阿米尔汗，邓超为戏痴狂，被网友封为“中国版阿米尔汗”。在接受记者采访时，医生和健身教练都再三重申，过度减重行为对身体伤害极大，大家千万别模仿。

邓超颓废版。

增重20斤和长胖20斤，是两回事

健身教练：40岁要增肌塑形，也是难于上青天

《影》讲述的是一个从八岁就被秘密囚禁的小人物，不甘心被当成傀儡替身，历经磨难，努力寻回自由的人性故事。“境州”是“子虞”的替身，活跃在朝堂，所以张艺谋需要的是一个能朝服加身特别健壮挺拔的“境州”，邓超需要呈现出肌肉线条感。

用3个月增重20斤，可能有些人会想，自己喝口水都会胖，只要暴饮暴食，肯定能胖，但那是没有体态的肥胖，显然不符合电影设置。据悉，邓超接戏后就在专业健身教练的指导下开始增肌塑形特训。甚至在片场的空当期间，他也忙里偷闲地撸铁，以保持肌肉时刻处于完美状态。用他的话说“境州在前面等我，当那些肌肉填充到自己身体里的时候，表演就已经开始了。”

具体来看，从2017年2月9日到5月11日的3个月时间里，邓超从73公斤增长到83公斤。记者看到，前几天邓超在微博上发了三张照片，第一张是2017年2月12日拍的，是他日常的样子。健身教练王欣跟记者点评说，这会他的皮下脂肪还是有一些的，而且四肢没有什么线条感，尤其腹部，基本上没有成型的肌肉块。而2017年4月16日的照片中，邓超的肌肉已饱满成型，体格也提升了，尤其上半身的肌肉线条分明，腹肌、胸肌、人鱼线的完美结合力量感十足。

健身教练王欣最后看到邓超83公斤的照片时很惊叹，他表示，虽然健身界都知道多吃高热量高蛋白的食物，可以增重增肌，但如果身体基础不好，往嘴里硬塞这些，不仅人很痛苦，其实也没什么用。另外邓超的维度、肌肉含量都很明显，体脂也不太厚，对于40岁的他来说，相当不容易了。“一般来说，有运动习惯的人需持续几年才能练成这样，同时还需饮食和作息都要自律和规律。”

2个月急减40斤体重，简直“丧心病狂”

营养科医生：只有厌食症才会这样，对身体伤害很大

更虐的是在“境州”这个角色的戏拍完后，邓超须在两个月内从83公斤的壮汉减成63公斤的病态形象，以符合“子虞”这个人物形象。这不仅需要饮食中严格控制卡路里的摄入，更需要本人强大的意志力。记者看到邓超也发了自己的减肥食谱，他曾连续15天，每天只摄入800卡路里，大家可以想象一下，3.2个馒头，2/3杯奶茶，1.8包薯片等都是800卡路里，而最少的一天，他只吃两个鸡蛋。

记者看到，《影》曝出的特辑中，处于负体力状态下的邓超出现了免疫系统和消化系统的问题，到第45天有低血糖和眩晕症状，甚至倒地找工作人员要巧克力补充热量。而电影中“子虞”身上的肋骨都清晰可见，网友说，“这真的是骨瘦如柴了！”“烤肉和风干肉的区别”，令网友敬佩不已地说，邓超为了角色对自己狠起来时，真的是无所不能。

对此，东南大学附属中大医院临床营养科主管营养师夏朋滨看完了邓超的前后对比照后，特别担忧地告诉记者，2个月丢失40斤体重，这个幅度之大，在他的从医生涯里还没见过类似患者。一般来说，只有厌食症患者才会这样，还有进行过胃切除手术的肿瘤病人也有可能这样。

夏朋滨告诉记者，他看了邓超减重的食谱，食物结构近似于饥饿疗法里用到的，这对身体非常不利。而且邓超显然也已出现了这些不利，比如代谢紊乱、免疫力下降、低血糖。另外这样快速地减体重，还会导致骨质的流逝，容易造成骨质疏松，“因为我看他的减肥食谱里蛋白质摄入非常不足，他也没有额外补钙。”

“这个减重方式是极度不科学的，而且后期很容易反弹。”夏朋滨表示，正常来说，一个成年人要减肥，一个月减重5公斤左右，才是正常的幅度。

减肥时内分泌失调，容易焦虑暴躁

妻子孙俪发微博：“重要的话说8遍，别学邓超”

《影》的女主角孙俪也正是邓超的妻子。在网上曝出邓超戏中“判若两人”的片花后，9月6日，孙俪也发微博说：“是的，为了角色，体重是下来了，可是脾气涨了，后来我才意识到食物对人的身心健康是有多重要，没有吃的，人心情也会不好，所以真的有饿哭的那一说，所以……不要学他，过度减肥，不利于身心健康。”

孙俪也许特别担心有网友会效仿邓超，又在评论里特地补充了5条，比如“短时间内体重的狂升狂降，对身体是有伤害的，大家不要学他。”“减肥减到人没有了能量，大夏天需要穿秋衣秋裤袜子睡觉。”“他是为了工作才这样减肥的，大家千万别学他的，重要的事情说8遍。”“减肥不吃东西真的是会心情不好，那段时间邓先生真的脾气很差，见到他，我都要绕着道走。”“减肥那段时间，我就是他的拐杖，因为他需要扶着人走路。”

孙俪感受到的邓超差脾气，也是因为急速减体重，夏朋滨告诉记者，体重急剧下降也会出现内分泌紊乱，都会带来焦虑、情绪不稳定等，这些都会影响到周围的人。而孙俪和邓超在微博上也再三告诉大家，这样的减肥方式并不好，短期内快速减重是以自己的健康作为代价，也希望大家不要学，减肥应该是循序渐进的。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性(微博)