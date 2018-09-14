王俊凯带来的流量是优势，也可能是劣势

原标题：王俊凯的流量是优势，也可能是劣势

王俊凯

优酷独播剧《天坑鹰猎》讲述了一个北京小孩张保庆只身前往东北鹰屯，结识了新的伙伴一路成长，最终变成沉稳果敢少年的故事。该剧也因为天下霸唱的原著以及王俊凯的主演而备受关注，尽管顶着“大IP”的头衔，本剧监制马筱楠在接受采访时表示，比起天下霸唱的其他作品，《天坑鹰猎》并不是特别知名，“《天坑鹰猎》一开始大家连名字都记不住，有‘天坑猎鹰’等很多叫法。《盗墓笔记》或者是《鬼吹灯》保底就有几亿的流量，这是IP的效应。但是《天坑鹰猎》我们就把它当做一个偏少年和年轻向的内容去尝试，要做出少年的精气神。”

感情戏

展示青春懵懂的羞涩

剧中男主角张保庆是个“社会小青年”，生性自由、自来熟，这也与王俊凯一贯比较“乖巧”的形象有不少差距，因此也有网友认为，王俊凯显得“痞气”不足。对此，马筱楠表示，“因为他平时是TFBOYS组合的队长，很乖的形象，观众会觉得我没有看过这样的王俊凯，这次的反差反而会带来新鲜感。”

剧中女主角文淇则显得比实际年龄更为成熟，马筱楠表示，剧中想要的菜瓜是一个非常有主见的人，这和文淇的气质很接近，“她是一个难得的会用眼睛演戏的女孩，是一个宝藏女孩。”

在拍摄《天坑鹰猎》时，张保庆的扮演者王俊凯17岁，菜瓜的扮演者文淇只有14岁，二人的青春气息也同样成就了这部剧“少年探险”的定位，在剧中，二人之间的感情戏很少，但用导演的话说，就是“神奇的化学作用”，两个人的配合度很高。据马筱楠介绍，该剧没有刻意给两位主演组CP，“我们没有强拉CP，但是我们最近看到，大家很喜欢看他们的互动和日常。我觉得剧中他俩之间也不是爱情，而是青春懵懂的羞涩。我们不扯CP，希望大家看到的是同龄人正常的表现。”

创作

前期偏“保守”，悬疑线亮相晚

“顶级流量”王俊凯+金马女配文淇，再加上天下霸唱同名小说改编，《天坑鹰猎》的看点不少。在马筱楠看来，她希望这部作品不是去消费和卖弄所谓的大IP和流量明星。“这部剧里有少年的情感、成长、担当，以及菜瓜这样的女孩在封闭、传统的族群里生活，她所面对的女性地位的抗争。”

《天坑鹰猎》中王俊凯、文淇、蒋依依三个主演年龄加到一起不到50岁，也难免会让人觉得这就是一部青少年剧。对此，马筱楠表示，该剧期待的用户首先是少年的年龄段，但从数据来看，18岁到36岁的观众都有一定的规模。“我们在创作的时候会考虑几个人群：一个是青少年人群，一个是悬疑剧的人群，还有粉丝的人群，创作上争取做到三者兼顾，我们一直试图把三个圈子能够紧密地结合在一起。”

同时，马筱楠坦言，《天坑鹰猎》前期确实有点“保守”，冒险线、悬疑线进得有点晚，“我们收到很多反馈，很多成年人是在看了10集以后入坑的，他们被悬疑线带进去了。但是我们在前一周半的时间，确实铺了更多的青春、欢乐、互动的情节，偏青春偶像的线索有点多。”

《天坑鹰猎》目前播放量已经突破7亿，豆瓣评分达到7.7，就目前该剧播出的反馈看，马筱楠坦言，在开播之前没想到评价会这么好。“以前是拿到IP以后觉得你厉害，今年大IP和流量明星会被百般质疑。现在从整体评价来看，我觉得大家看到了我们想表达的东西，被悬疑线吸引，也认可少年冒险这个题材，这比较难得。”

流量

王俊凯是把双刃剑

王俊凯作为《天坑鹰猎》的男主角，这次独挑大梁的重任对他来说也是一次流量和演技的博弈。马筱楠坦言，最终选中王俊凯的原因是要找这个年龄段的演员，王俊凯综合看起来是最优秀的，“他本身对大自然、天文、地理这些领域都很热爱，对角色很有想法。”至于王俊凯的片酬问题，马筱楠说，“从成本核算来看，我们觉得是一个比较合理的情况。”

王俊凯的名字会带来不少流量，但是演得不好就是一个大坑。马筱楠坦言，王俊凯确实是一把双刃剑。“任何一个流量担当，其实都是饭圈文化里的现象。相比于没有名气的演员，他是优势，但是对于并不是饭圈的普通观众而言，也可能是劣势，他们会觉得这是一个大IP剧和流量小生剧，也有可能带来先入为主的偏见。王俊凯把角色完成得很好，而且很认真，拍摄中他基本上没有出组。”

特效

真狼和一比一机械狼结合

《天坑鹰猎》在旅顺、牡丹江、雪乡、雾凇岛、长白山、威虎山等地取景，在旅顺的影视基地搭建了两个一万平方米的景，地底世界的部分差不多都是在棚内搭建完成的。

在《天坑鹰猎》开拍之前，天下霸唱认为从剧本文字到影视化过程中，最困难的一点也正是其中各种动物的视觉呈现。去年年底开机时，《天坑鹰猎》已经经过了几个月的筹备期，剧中狼、鹰、蜘蛛等动物的建模在此期间开始制作。

据马筱楠介绍，《天坑鹰猎》有约500分钟的特效镜头，100多分钟的生物特效。剧中狼和张保庆、菜瓜多次交锋，除了拍摄的真狼镜头外，剧组还做了一个一比一的狼模型，而且是机械、会动的，可以完成转头等动作。

采写/新京报首席记者 刘玮

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）