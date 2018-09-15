苏有朋 对这个圈子我一直有疏离感

作为导演，苏有朋似乎已不太习惯在镜头前摆出各种动作，他松弛地坐在沙发上。听到别人提起“从小学就看五阿哥”，他哈哈大笑。可以说，苏有朋影响了两代人，一代人在小虎队的歌声中挥洒了青春，一代人因为五阿哥成为不折不扣的粉丝。现在，不管是在哪个阶段认识苏有朋的，都成了“苏导演”的拥趸。

30年前小虎队成军 称从未说过后悔加入 自嘲如今以表情包重新出道 未来会考虑与赵薇再合作

作为导演，苏有朋似乎已不太习惯在镜头前摆出各种动作，他松弛地坐在沙发上。听到别人提起“从小学就看五阿哥”，他哈哈大笑。可以说，苏有朋影响了两代人，一代人在小虎队的歌声中挥洒了青春，一代人因为五阿哥成为不折不扣的粉丝。现在，不管是在哪个阶段认识苏有朋的，都成了“苏导演”的拥趸。

小虎队

在常人眼里，苏有朋是幸运的，早年因小虎队成名，红遍了整个亚洲成为万人追捧的歌手；转型做演员后，五阿哥、杜飞等角色足够让人记住一辈子；再后来当导演的两部作品都打了漂亮的票房仗。

但了解他的人都知道，他的演艺生涯充满着高低起伏，经历过“爆红”的光鲜亮丽，也有过无戏可拍的低潮期，以及转型幕后的艰辛，如今的苏有朋可以更坦然地面对自己，“以前有很多原则，好恶太分明，不喜欢就看不入眼。现在我的包容度和接纳度都高了很多，如果你问我有什么逆流而上坚持的事情，我要说是真诚和不停地努力。”

出道多年，苏有朋始终和这个圈子保持着一种疏离感，没有爆料八卦，少有绯闻炒作，微博上大多是对艺术的解读和爱好的抒发，“现在我更随缘了。说这些也许有人会觉得我得到那么多还不满足，但我真的试图反抗过命运，也曾经想过不要那么多关注和热度，隐退算了，可能是太年少成名的关系吧，我还常常自问人生有没有第二种可能。但，既然命运把我安插在这个位置，我就把该尽的义务做好，把生活经营好。”

A 乖乖虎

选择休学那一刻感觉成了过街老鼠

苏有朋是个对自己要求极为苛刻的人。他从来不避讳说自己曾经是个学霸，虽然他会有那么点害羞，但仍会笑着赞扬小时候的自己，“确实灵光”。

从小，他就喜欢念书，也以把书念好为荣，他像一只把头埋进沙堆的鸵鸟，周一到周六自愿参加各种补习：心算、珠算、奥数、画画，一星期上两次书法课、学一次电子琴，还要去学校参加合唱团。

高中时，苏有朋就走红了。在那个没有手机、交通也不发达的年代，小虎队举办的演唱会场场爆满，发行过的专辑张张热卖，《逍遥游》《爱》两张专辑销量就达到1500万张。

然而，要扮演“乖乖虎”并不是件容易事。高二下学期，面对即将到来的高考，巨大的压力告诉他必须成功，“如果我没考好，路上带着小孩的妈妈们一定会指着我跟他们的孩子说，‘你看，那就是只会玩不念书的乖乖虎。’”

想着要向社会大众及歌迷证明自己，填志愿时苏有朋想都没想就按着分数排行榜的学校和学系填的。结果，在考上了台湾大学机械工程系之后，才发现自己其实根本搞不懂这个学科，“工艺、透视、制图都是我最不喜欢的，也不擅长。”他开始进修企管系的学分，后来试图转系但没有成功，只好开个记者会宣布休学，这又是一场轩然大波。

在那个相对保守的年代，苏有朋的做法是不符合大众期望的，“成为乖乖虎”让他得到了很多，现在又说要追求自我，这岂不是一个笑话？顶着乖乖虎的帽子，他觉得自己成了过街老鼠，甚至一度不敢出门，“我记得最红时，考上台大，报纸用半个版来把你夸成超级模范；转眼间也能用无数个版面来抨击你，我发现，被捧得多高就有可能跌得多深。”

B 五阿哥

转型演戏连遭拒绝是琼瑶拉了他一把

电视剧《还珠格格》剧照

聚光灯转移了，只剩下黯淡，那是苏有朋经历的人生第一个低潮期。他彷徨、迷茫，深知自己没法一辈子依靠小虎队的光环，对偶像歌手来说，当你的新鲜感不在了，就要面临转型，苏有朋说继续演艺事业也是当时仅有的选择，“偶像歌手的路到头了，又离开了学校，但没有人把你当成普通人，做朝九晚五的上班族不现实，还有家里的经济压力，我只有想尽办法来延续自己的演艺生命。”

这期间，苏有朋遭到了人生不曾经历过的“被拒绝”，没什么表演经验的他很难接到戏，这是他离开小虎队后第一次被拒绝，以前的爆红成了一场梦，被人挑选，争取的过程中也听过别人的冷嘲热讽，“你演技不行、你落选了”，巨大的落差感，他开始和自己身上背负的乖乖虎标签打架，他把自己的目标聚焦在做一名好演员上。

此时，他遇到了琼瑶，《还珠格格》拉了他一把，“这是琼瑶的转型之作，她又是制作保证，公司就让我去试了五阿哥。”《还珠格格》的成功，苏有朋至今将其认定为是遇到了贵人，“把对的人放在了对的位置”。

这部经典剧至今还在被无数次地重播着，苏有朋自我调侃每年暑假都会被打回“五阿哥”原型。在外界看来，当时他们的表演自然不做作，苏有朋说首先要做到的就是把心态归零，“换了跑道就是隔行如隔山，千万别把自己当回事，把自己当新人，乖乖去学。”他突然发现拍戏、表演有这么多理论，台词要注重重音、语调，没有戏的时候就去看看皇阿玛、皇额娘怎么演……月明星稀之时，他也质疑过人生，连场的大夜戏不停转，只身一人“北漂”是为了什么，困惑后又觉得自己应该更努力，继续背包下车开工。

C 白小年

没一个镜头过关拍《风声》打退堂鼓

电视剧生涯里，苏有朋最大的转折莫过于《倚天屠龙记》，这是他第一次以男主角的身份扛下了一整部电视剧，它开启了另一扇门，但他说更像是一部“张无忌历险记”，他每天都在A、B、C三组里不停转场，气候干燥，上火、休息不足，他满脸长大包，“静雯说我真上相，其实本人惨不忍睹，那些包好在都长在了旁边，每次卸了妆，都觉得自己毁容了。”

电影《风声》

2009年上映的《风声》是他的转型之作，至今提起，他都能即兴模仿起白小年说话的语调。

但演白小年的第一天，他崩溃了。

那天，他没有一个镜头过关，感觉整个人都要垮了，“导演跟我说没有半条可以过，我一想自己学了昆曲那么久，怎么说之前也有不少表演经验，自认为是有些招数，但却没有一条能让导演满意。”

整个剧组的人拍到半夜，大家都累趴了，更何况自己花了三四个月去学昆曲、学发音，他和经纪人打了退堂鼓，“我们退出吧，我旁边站着的都是影帝、影后，不要因为我的表演耽误整个剧组。”第二天，苏有朋硬着头皮又试了一次，结果，熬了过来。

他成了“戏痴”，从学到离开这个角色花了一整年。“我憧憬的演员状态是，不被生活里的繁琐打扰，只用活在戏里面，最好的表演就是不需要太多台词和肢体语言的修饰，观众看你坐在那里，你就是那个人了。”

杀青那天有一张主创大合影，所有人看到照片中的他，不禁感叹这就是从书中走出来的人。几个月后，白小年为苏有朋赢得一座百花奖最佳男配角的奖杯，他精湛的演技为更多人所称道。

苏有朋承认，同类型角色面前他最不想做的就是重复。

D 苏导演

出名的苛刻，因为我比谁都更爱我的作品

从偶像歌手转型演员的苏有朋是来真的，绝对不是趁个热度玩票，“刚开始演戏的时候，大家说你就是小虎队，就是偶像，你不就长得漂亮吗？你演的戏都代表没品质，可以说你根本就不是来演戏的人，大概就是这个意思。那阵子我会懊恼，我努力了半天，请大家看待我的认真，好吗？”事实证明，他的努力被记在了观众心中，活泼搞笑的杜飞、侠骨柔情的张无忌，被定义为经典的白小年。那次百花奖领奖台上他哭了，哽咽着说，“我想我会这么激动，从一个出道就被定义为偶像派的艺人到如今，我真的需要付出太多太多的努力。”

在演员和歌手的身份都被他经营得有声有色之时，苏有朋开始第三次转型挑战——跨界当导演。《左耳》他从酷暑拍到寒风四起，每天在片场赶进度，拍完头发白了一圈，演员、编剧、剧组工作人员无一不“吐槽”他的严厉；《嫌疑人X的献身》筹拍期间用三个月勘景，历时128天的拍摄横跨了28个城市，林心如说，片场的他一度严苛到“令两人的友谊摇摇欲坠”。

都说苏有朋算是“演而优则导”里做到出色的演员，两部电影收获逾9亿票房，在外界一致认为他做导演前程一片光明时，他却没有选择趁热打铁，而是选择了沉淀，说自己现有的成绩只能算凑合。

“沉淀”是他几次人生转折时的选择，在最应乘胜追击的时刻选择急流勇退，《嫌疑人X的现身》上映后，他去纽约大学进修导演，“当导演这些年我有很大的改变，我现在也在练习不要那么苛刻，但艺术创作除外。虽然能够做到多少分数不一定，但我一定是不遗余力的。”因为做电影绝对不是只为了赚钱或是糊弄票房，一定要过了自己那一关的东西，才敢真正拿到众人面前。苏有朋说自己正在开发几个项目，“我比谁都爱我的作品，愿意为它做到极致。”

[新鲜问答]

现在，我都自己做表情包

剧照

剧照

新京报：别人说15岁就听你的歌会暴露年龄，那你自己怕不怕过气呢？

苏有朋：有段时间为了节目效果，说从小听我的歌长大会有些触动，但其实也没那么扎心，因为这是荣耀，不是吗？就像《中餐厅》里，小朋友可能是小凯的粉丝，也有当地年龄大些的华人，可能是我和薇姐的粉丝。有次，一个年轻妈妈抱着小孩来看我们，真的很感动，感觉大家就这么一起携手成长，各自经历了很多人和事，千言万语都在感动里。

新京报：感觉你的粉丝都属于比较理性的那一派？

苏有朋：是的，因为我以前喜欢教育粉丝，我不仅不宠粉，有什么不对的我就发微博直接教育，现在想起来真是太不理智了（大笑）。

因为我不能给你太多的什么，就希望他们变成更好的人，追星浅一点来说，就是希望你们借由苏有朋这个媒介，多交一些朋友，增广视野，知道世界之大，改变你的生活，而不是只是看看我的外表，因为这些终会逝去。

新京报：成了网友们随手分发的表情包后，感觉如何？你自己有存吗？

苏有朋：有啊！（表情包）那么红、那么可爱、那么好用，干吗不用？自娱又娱人多好啊，我经常都把这些发给朋友的，而且我要用表情包重新出道，光用别人已经广为流传的是不够的，所以我现在都自己做，更厉害了吧？（大笑）

新京报：你现在也很怕别人叫你偶像吗？

苏有朋：现在不介意了，也没有那么多坚持，能做偶像也是一种赞美呢，我不都以表情包重新出道了吗？

后来我想明白一些事，其实你能让大家开心，就不要有那么多自己的偏执，这样很多东西的接纳度就会更高，很多事情不是非这样子不可，路反而变得更宽广，自己比较开心，大家也开心。

后悔加入小虎队？

——这话我从来没说过

苏有朋刚开始拍戏那一阵子，大众会觉得他不喜欢过多谈及小虎队，他说，那时特别努力地想给别人呈现新的自己，拼尽全力去走出自己的路，可大家的焦点还是放在“乖乖虎”身上，“我只是希望报道能够看到现在我做的努力，不希望人们只看到我的过去。我特别想做一个好演员，不要总把我当成‘乖乖虎’，也聊聊我的戏好吗？所以五阿哥以后我也会去接很多不同的角色，我真的很想颠覆大家印象中那个刻板的我。”

年纪小承受的走红压力、转型时难以颠覆的形象让他喘不过气……在很多人认为小虎队应该趁着2010年春晚之势东山再起的时候，苏有朋否认了这个可能性，甚至被人解读为后悔加入。“我从来没说过恨小虎队或是后悔加入这个组合，这是我的幸运，那时我们每天在一起工作，多美好的回忆，那是我和两个战友建立的功勋，也是伴随着我们一生的荣耀，小虎队三个字就是时代的经典，如今大家也有了各自的天地和生活，也不一定要去照搬当年。我没有避而不谈或是怎样，相反的，小虎队今年30周年了，我还蛮想为它做点什么的。”

“朋薇”多久可以重来？

——我俩有放在心上

与赵薇合作真人秀《中餐厅》

今年恰好还是《还珠格格》开播20周年，年初，又有电视台把这部经典电视剧拿来重播，收视率还是妥妥地排在最前面，紧接着，他和赵薇又一起参加了《中餐厅》第二期，勾起了众多观众的“回忆杀”。他在节目里问赵薇“我们有可能再拍一部戏吗？”还有评论建议“朋薇”组合可以出道在鸟巢开演唱会，这些合作计划究竟会如何？“谢谢大家的爱护，拍戏上目前确实没有具体的东西。但既然大家呼声这么高，我俩都会放在心上。现在我们一起开了个影业公司，如果真的要看我跟她合作，其实在电影创作上倒是比较快能兑现。”

舆论时代如何去面对讨论？

——已和“被过度关注”相处愉快

43岁的苏有朋至今没有什么绯闻，人们实在无法从私生活方面拿他开刀，他始终保持着一种和娱乐圈的疏离感。在他看来，成为真正的创作者不是说要上多少次热搜或是用绯闻炒作，也不需要去刻意维持一种曝光度，更重要的是对艺术的追求，“我确实是个爱沉淀的人，对事情都会很理智、客观地看待。不太会一窝蜂地跟着‘洪流’，一下不知道被冲到哪儿去，而是会时刻对这个圈子保持一种疏离和反思。”

都说苏有朋是娱乐圈的一股清流，他会把工作和生活分开，“也没打算要用生活来娱乐大家，还是会保留自己的私人空间，我也经历过成名过度被关注的困扰，但现在我和它相处得比较好，可能我会损失很多平凡，但现在更多的是去接受我拥有的生活。”被问到舆论时代该如何面对大家的讨论，“现在不挺好的吗？都没人骂我，尤其是新的人设解开之后大家更开心了，原来我是个表情包大户（大笑）。

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