何泓姗《如懿传》大爆发 情绪把控被称赞

大型古装电视剧《如懿传》正在热播中，随着剧情进入高潮部分，玫嫔白蕊姬也因此得到了观众的注意，着实吸引了一大票观众的好感，何泓姗也凭借该角色获得了极大的讨论度。

玫嫔白蕊姬

大型古装电视剧《如懿传》正在热播中，随着剧情进入高潮部分，玫嫔白蕊姬也因此得到了观众的注意，不同于清宫剧中其他的反派，白蕊姬怼天怼地、跋扈乖张，坏也坏的明目张胆，仗着背后有太后甄嬛撑腰，虽出身低微却也敢争敢抢，着实吸引了一大票观众的好感，何泓姗也凭借该角色获得了极大的讨论度。

何泓姗戏里戏外反差大

何泓姗戏里戏外反差大 角色暴戾掌掴周迅

《如懿传》剧情播出过半，何泓姗饰演的白蕊姬已经由曾经的南府琵琶伎一路晋升到玫嫔。天性跳脱，眦睚必报的她晋升之路也遭到了不少阻碍。最新剧集中因海贵人在孕期间用计“食朱砂”才知当年误会了娴妃，皇宫家宴上真相揭开，白蕊姬一语点破阿箬在说谎，起身飞速掌掴阿箬，看的观众纷纷拍手叫好。

何泓姗一出场便凭借琵琶俘获皇帝的倾心，美丽妖娆且灵动勾人；失去爱子后的悲愤也让角色更加鲜活。随着剧情深入，失去了宠爱的白蕊姬越发怨怼，有一点风吹草动便要处罚“真凶”。而让人意外的是，何泓姗本人却和白蕊姬这个角色大相径庭，为了拍几场“打戏”，每次都需要做长时间的心理准备，因为心软还被周迅安慰，一度要求何泓姗“真打”，打完后的她也常常一脸惊恐，生怕自己打疼了对手演员，荧屏内外的差别如此之大，十分出人意料。

何泓姗演绎疯狂的琵琶精

何泓姗演绎疯狂的琵琶精 网友：这还是方茴吗

此次参演《如懿传》，何泓姗将白蕊姬的“疯狂”、“目中无人”表现的淋漓尽致，恰到好处的演绎让角色鲜活生动，有血有肉，成为了剧中不小的亮点，甚至被网友评价是白蕊姬开启了《如懿传》的正确打开方式，将剧情推向正轨。居高不下的国民讨论度也侧面证明了何泓姗的演技实力，“疯狂的琵琶精白蕊姬”由此走入观众心中。

何泓姗《如懿传》

何泓姗一路稳扎稳打，角色精且亮眼，有不少观众直至近日才认出何泓姗是当年的电视剧《匆匆那年》中的方茴，前后角色相差之大让网友直呼：这还是方茴吗？《如懿传》正在热播，期待何泓姗的后续发力。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）