李亚鹏讲述女儿成长故事:她面对一切都可以很淡定

李亚鹏接受媒体采访，讲述了女儿李嫣的成长故事。李亚鹏表示对于他一直很担心的嘴唇问题，“一切都可以很淡定”的李嫣也从未问过。

李亚鹏带女儿李嫣看展览

李嫣

近日，李亚鹏接受媒体采访，讲述了女儿李嫣的成长故事。谈起女儿曾上传美妆视频，李亚鹏坦言，自己试图阻止后惨遭亲女儿拉黑。对于走秀，李亚鹏形容女儿“非常自信”，可爱“吐槽”前面的小朋友影响自己发挥。此外，李亚鹏表示对于他一直很担心的嘴唇问题，“一切都可以很淡定”的李嫣也从未问过。

2015年，李嫣曾创立了一个网络账户，上传自己拍摄的视频，与网友交流化妆、穿衣的经验。作为爸爸，李亚鹏还是从友人处得知的消息，面对这一“传遍朋友圈”的视频，他十分吃惊。谈及此事，李亚鹏直言，看过视频后觉得女儿很可爱，鬼马精灵的。但他觉得女儿年纪太小，不适合与公众有如此近的接触，曾要求李嫣关掉账户。结果，却发现惨遭女儿“报复”，“她嘴上不说话，没看出来不高兴，但转过头去，竟把我微信拉黑了。”

不仅不像爸爸想象中那么脆弱，真实的李嫣是十分自信的，她曾在视频中说过，“其实，有时候我觉得自己真的是完美的。”今年8月份，李嫣参加了嫣然天使基金的公益走秀活动。谈及走秀的感受，李亚鹏透露女儿非常喜欢，可爱的她还吐槽道：“前面的小朋友没有按节奏走，妨碍我发挥。”

此外，李亚鹏表示曾经很担心女儿会问自己，为什么嘴唇长得和别的小朋友不一样，但事实上，李嫣一次都没有问过。正如李嫣的奶奶给了最好的回答，“这个世界上每个人都是不一样的”，李亚鹏称，女儿有着面对一切都可以很淡定的力量。在李亚鹏的记忆里，李嫣是一个十分善良的孩子，懂得分享，懂得帮助别人，而李亚鹏认为这是因为女儿得到过很多爱，所以有爱人的能力。同时他还表示自己不会将自己的成长经历强加给孩子，因为孩子应该比自己更优秀才对。

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