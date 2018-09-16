佘诗曼加盟《火力无限》 称“延禧”番外动向暂无法透露

参加节目的学员们

佘诗曼加盟综艺《火力无限》

今日，由凤凰网与深圳卫视联合出品的综艺节目《火力无限》在海南三亚大小洞天景区进行拍摄，此次担任“飞行嘉宾”的是《延禧攻略》娴妃娘娘的扮演者佘诗曼。作为今天的副教官，在佘诗曼的协助指导下，几位学员完成了水上水下救援教学，学员们还享受到佘诗曼亲自做的晚餐。体验完了综艺首秀，佘诗曼表示，这样的真人秀让她感觉到满满的团队感，回忆起上学时候团队协作的过往，“《火力无限》可以教会大家懂得毅力的重要性。确实很有意义。”

《火力无限》这档综艺以精英科技救援小队的选拔为主线，参与的学员们要战胜自己，直面挑战，完成蜕变。观众也能首度在综艺节目中与国产装甲车、大型旋翼无人机、排爆机器人、两栖登陆气垫船等装备见面，并随镜头完成深度体验。导演孙明月认为，“节目既展示了中国装备制造业的强大实力，唤起观众强烈的爱国自豪感，又同时传播了一个信念——少年强则中国强，我们更需要这样的积极向上的人生榜样。”

近期，《延禧攻略》让佘诗曼“大火”一把，对之后的影视计划，她表示无论是拍戏或是真人秀都还在谈剧本的阶段，《火力无限》邀请她来当嘉宾也正是因为自己对这类题材很感兴趣，平时她就是个胆子大、也特别能吃苦有毅力的女生，“节目带给我很多不一样的体验，但我拍摄的时间并不太长，如果之后有类似的尝试我也愿意参与。”被问到最近网传《延禧攻略》会拍摄番外篇，她笑说暂时还不能透露相关信息，究竟如何希望观众多多关注。

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