阚清子表演引徐峥章子怡争论 发文感谢导师指点

阚清子参加《我就是演员》

阚清子演出《七月与安生》

阚清子微博

9月15日晚，《我就是演员》第二期播出，阚清子[微博]扮演的《七月与安生》中的“七月”得到了评委徐峥[微博]的大力赞扬，同时也引发徐峥与章子怡[微博]节目中的首次争论。节目播出后，阚清子本人发表微博，表示感谢导师们的批评、鼓励和指点，明白自己在表演上还有很多的不足。她还直言很多人是通过非影视剧的形式认识自己，但她很想证明，阚清子是一个演员。

在最新一期的《我就是演员》中，阚清子搭档徐璐，两人一同出演了《七月与安生》电影片段，阚清子扮演七月。表演结束后，评委徐峥认为阚清子的情绪表达非常到位，但章子怡却不以为然，直言两个人物都没有心理支撑，带入的不是角色的真情。两人各持己见争论起来。当晚节目播出后，阚清子本人也发微博，她表示，“接到节目邀请后，有些紧张也很兴奋，紧张我能否在舞台上交出一份令人满意的答卷，更兴奋有这样一个站在舞台上的机会……”

今年7月，阚清子与交往多年的男友纪凌尘分手，事件一度闹得沸沸扬扬。阚清子也称，这些日子以来，可能很多人通过一些非影视剧的形式认识了自己，但是她真的很想证明给大家：阚清子是一个演员。“我明白自己在表演上还有很多的不足，感谢导师们对我的批评、鼓励和指点，也感谢观众朋友们对我的肯定与支持，你们让我明白，作为一名演员，我要走的路还很长很长，我会继续努力，感恩的心。”

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