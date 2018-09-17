吴秀波回应《我就是演员》争议：演戏本身就是见仁见智的事

张国立表示，这三位导师每一个人都不是绝对的真理，但三个人对表演的态度是一致的，虽然方法不同，但如果把他们三个人的对话都能够仔细听下来，再加以揉和，就会发现这是一个表演论坛。

吴秀波

今日浙江卫视综艺节目《我就是演员》在杭州举行发布会，节目总导演吴彤，导师徐峥、吴秀波，演员推荐人张国立，表演指导刘天池重回竞演现场，分享本季节目录制过的感受。吴彤透露，章子怡昨晚临时发高烧，甚至住院治疗，虽然缺席发布会，但会坚持接下来的录制。吴秀波则首度对第一期节目中，与徐峥因左小青和任素汐的表演产生争执作出回应。他表示，能有人对他的看法提出不一样的建议非常开心，“因为演戏本身就是见仁见智的事。”但他笑称，在接下来的节目中会改以最简短的方式总结发言，“因为节目时长有限，我们先要夸对方哪儿演得好，然后再提出某些方面的观点和疑问。如果只提出观点和疑问的话，确实会显得稍有些突兀。”

吴彤坦言，《我就是演员》和《演员的诞生》相比，最大的变化便是沟通演员更容易了，“因为他们发现这个节目是在认真做表演，所以上一季邀请时还有些犹豫的演员，这一季都来了。包括老师们也帮我们吸引了很多好演员。”

作为这一季的新晋导师，徐峥表示，《我就是演员》是一个特殊的舞台，节目组把电影片段浓缩成舞台剧片段，通过综艺手段在电视上表演给观众看，“所以我们很难有一个标准去一概而论，什么是好的演员，我们只是以自己的经验，试图在最大范围内去探讨好的演员应该具备什么素质。对于成熟的演员，技术派的演员，对年轻的演员，本色的演员，我们的要求是不一样的。”

但《我就是演员》前两期也引发不少争论。首期节目中任素汐、左小青的表演便引发徐峥、吴秀波关于表演是更看重“技巧”还是“情感”的争论；第二期节目中，章子怡、徐峥则因阚清子和徐璐的表现是带入个人情感还是角色情感而多轮交锋。张国立表示，这三位导师每一个人都不是绝对的真理，但三个人对表演的态度是一致的，虽然方法不同，但如果把他们三个人的对话都能够仔细听下来，再加以揉和，就会发现这是一个表演论坛。

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