张钧甯微博急问"孕妇能做哪些运动"　原因超窝心

张钧甯即使只是打字也显出忧虑语气，在说明栏中急问：“孕妇到底可以做哪些运动？...替她紧张呀？！”

据台湾媒体报道，艺人张钧甯在《如懿传》饰演海兰，戏中既温婉又有情有义，戏外则是活泼搞怪，常透过微博分享搞怪日常。她日前也突然PO文，通过微博问答公开问大家“孕妇到底可以做哪些运动”，令不少粉丝摸不着头脑，然而背后原因其实超窝心！

张钧甯、陈意涵

张钧甯13日利用微博问答功能，PO文《孕妇到底可以做哪些运动》，向1300万粉丝征集答案。她即使只是打字也显出忧虑语气，在说明栏中急问：“孕妇到底可以做哪些运动？跑步可以吗？哈达瑜珈可以吗？好友怀孕仍然跳来跳去，替她紧张呀？！”原来正是在担心怀有5个月身孕的陈意涵。

张钧甯、陈意涵

对此，网友纷纷热心给予建议，主要都推荐散步、游泳、快走和简单的瑜珈，并详细写下注意事项供参考。众人得知张钧甯是为了陈意涵发问，也感慨“好闺蜜，真羡慕你俩的友谊”。

张钧甯、陈意涵

事实上，陈意涵生性喜欢蹦蹦跳跳，怀孕后也照常PO倒立、登山、骑脚踏车的照片，连粉丝都忍不住担心太激烈，但她先前露面，解释运动前都有谘询过医生，只要孕妇本身没有不适症状，基本上都没关系。她也透露，自从怀孕之后，张钧甯就照三餐问候她、叮咛大小事，著实展现深厚的闺蜜情。

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