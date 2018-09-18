传奇巨制《娘道》热播 于毅 “情商爆表” 华丽归来

于毅完美的驾驭了两种不同的风格，“温暖”的隆继宗，强硬倔强，心思单纯；“潇洒”的隆延宗，高情商处事，完美的解决了隆家与各方的恩怨。

演员于毅

现正在北京，江苏卫视热播的母爱传奇巨制《娘道》，自播出后收视便节节攀升，反响不俗。实力派演员于毅“一人分两角”，饰演一对“孪生兄弟”隆继宗与隆延宗。隆继宗在之前的剧集中，遭人陷害，不幸去世与家人从此“天人永隔”。而与他性格迥异的弟弟隆延宗在这时也回到了隆家，与继宗不同的是，留法归来的隆延宗一回来就收拢了各方人心，实力展现了爆表的情商。

于毅《娘道》饰隆延宗

随着隆延宗的出场，《娘道》剧组服装的精细程度，也是让观众有着眼前一亮的感觉。隆家二少爷隆继宗的黑色长袍外套以及白色对襟马褂，厚重而富有雕塑感。继宗质朴善良，温暖的性格也得以藉此彰显。相比之下，身穿翻驳领、单排扣洋装的三少爷隆延宗就多了几分潇洒，与其留法归国的背景相符。

于毅《娘道》一人分饰两角

于毅则是完美的驾驭了两种不同的风格，“温暖”的隆继宗，强硬倔强，心思单纯；“潇洒”的隆延宗，高情商处事，完美的解决了隆家与各方的恩怨。隆延宗归来的第一时间，就妥善的处理了之前有过矛盾的洪县长，阎局长以及佘管家、佘小四等人，完美的展现了“爆表”的情商。延宗与哥哥倔强的性格不同，华丽归来的他是否真的解决了隆家的一系列危机，而事情会像想象中的一样完美吗？他对瑛娘（岳丽娜饰）的误会与偏见，又该如何解决？

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