恭喜！关颖提前10天产子"DD" 结婚五年喜获三胎

据港媒报道，关颖于本月10日产下三胎儿子DD，她向媒体透露，预产期原是9月20日，但儿子提前出生。

关颖

关颖此前晒B超照

据台湾媒体报道，关颖2013年和CEO老公朱志威（Christian）结婚，喜欢小孩的她，婚后立刻积极做人，2015年生下女儿“巧克力”（C.C。），2017年生下儿子Phi Phi，才隔9个月又怀上老三，终于在10日顺利产下小儿子“DD”，和哥哥姐姐长得超像。

关颖2017年6月生下老二，才过1年3个月，10日再产下三宝，短短4年内晋升3个孩子的妈，据香港媒体报道，她顾不得还在坐月子，已经开始忙着照顾小朋友生活起居，虽然有保母和老公帮忙，生活还是相当忙碌，她直说老三“一定是最后一胎！”但说完又怕讲得太绝，改口笑说：“那说我还要生个女儿好了。”

有趣的是，大女儿“巧克力”短短1年半内多了两个弟弟，这次看到老三出生，关颖透露女儿兴奋地到处说：“我有新弟弟了！”虽然因为弟弟出生后大多数时间处于睡眠状态，所以没有互动，不过已经很有姐姐架势。

据港媒报道，关颖于本月10日产下三胎儿子DD，她向媒体透露，预产期原是9月20日，但儿子提前出生。生产完毕后虽有不适，但目前恢复良好，已经和丈夫、保姆分工合作照顾新生儿，长女CC也十分欢迎家里的新成员。据悉，关颖和朱志威于2013年登记结婚，15年生下女儿，17年又添一子。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）