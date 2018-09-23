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《我就是演员》打错名字 杨蓉亲自回应：我是杨蓉

《我就是演员》打错名字 杨蓉亲自回应：我是杨蓉
2018年09月23日 09:31 新浪娱乐
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《我就是演员》节目宣传视频错把杨蓉名字打成“王蓉”。9月22日，杨蓉微博发文称，“大家好，我叫杨蓉”。

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杨蓉微博发文称，“大家好，我叫杨蓉”杨蓉微博发文称，“大家好，我叫杨蓉”
杨蓉（资料图）杨蓉（资料图）

　　日前，《我就是演员》节目宣传视频中，错把杨蓉[微博]名字打成“王蓉[微博]”。9月22日，杨蓉微博发文称，“大家好，我叫杨蓉”，并在下方配发名字有误的宣传视频截图，看似调侃，但感觉她并不是十分高兴。

　　近日，《我就是演员》发布了一条最新的宣传视频，可在视频中竟将演员杨蓉的名字错打为“王蓉”，多次修改后才将错误全部更正。节目组在事后也及时回应：“对于视频制作人员将演员杨蓉名字打错的行为，我们深表歉意，杨蓉来到这个舞台，全心投入表演，认真呈现每一个片段和角色塑造，这样敬业态度让我们感动，她不是王蓉，她就是演员杨蓉。”但也有网友发现此前节目组出过另一种道歉版本，称因为后期人员剪片时正在循环播放王蓉的《我不是黄蓉》，才导致出错。

　　前后两次的道歉说辞似乎并没有让粉丝们满意，反而让人觉得有敷衍之嫌，是对杨蓉的不尊重，也是对节目的一种变相炒作。有粉丝留言评论道：“一而再再而三？是不是太过分了点？后期这么马虎吗？不用审核再审核吗？”“希望节目组能严谨一点，这样貌似有些不尊重人啊！”纷纷为杨蓉打抱不平。

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