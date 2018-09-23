张学友演唱会现“黑飞”无人机 被警方“击落”

21日晚，张学友演唱会在遂宁举行，警方在现场发现两台“黑飞”无人机，随即使用反无人机装置，击退一台并迫降一台无人机。

被击落的无人机（图由遂宁市公安局提供）

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据四川新闻网报道 21日晚，张学友演唱会在遂宁举行，警方在现场发现两台“黑飞”无人机，随即使用反无人机装置，击退一台并迫降一台无人机，目前案件正在调查中。

21日20时30分许，遂宁市公安局警航支队发现，一台黑飞无人机在体育馆上空飞行，鉴于无人机下观看演出群众较多，执勤民警使用反无人机装置将该无人机击退。21时20分许，执勤民警任杰和船山公安分局民警李钦剑在巡逻时又发现一台黑飞无人机在遂宁市体育馆东上空飞行。见此，执勤民警立即使用反无人机装置应对。

“该无人机当时在演唱会的斜上方拍摄，下方没有什么群众，符合迫降条件。”民警任杰介绍说，根据实际情况，警方将黑飞无人机迫降并暂扣。目前，该起案件正在进一步侦办中。

据遂宁市公安局相关负责人介绍，“遂宁市城区属低空管制区，无人机黑飞会危害到民航学校日常教学训练，在举行大型公共活动时也会危及群众安全。”按照《治安管理处罚法》规定，对黑飞无人机扰乱公共秩序，影响公共安全的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

与此同时，遂宁警方将与航空等相关部门联手，加大打击无人机“黑飞”力度。

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