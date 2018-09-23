被批滥情 伊能静：并不需要谁来喜欢我

有网友批评她滥情截图，伊能静高EQ反击说自己并不需要吸引谁来喜欢她，“我更希望成为一个自己喜欢的人”。

原标题：被网友批滥情 伊能静反击：并不需要谁来喜欢我

伊能静3年前与秦昊结婚，生下一女。

伊能静发文

伊能静分享酸民留言截图。

近年来伊能静[微博]常在微博关心孩子受虐或不平等问题，今（22日）她晒出有网友批评她滥情截图，高EQ反击说自己并不需要吸引谁来喜欢她，“我更希望成为一个自己喜欢的人”。

伊能静常在微博发文关心时事，今稍早她发文分享有网友留言说：“本来满喜欢妳的，但是妳的爱太泛滥了，哪里有这么多精神管别人的事情。醉了。还是喜欢你发点米粒的照片”，令她傻眼回说比起得到别人的喜欢，她更希望成为一个“有正义感、有同理心、爱自己的孩子也爱他人的孩子”的人。

有感于此，伊能静火力全开说：“我只能说你的世界太贫脊了，穷则独善其身，穷不是贫穷是匮乏，内心的通道太窄才看不见他人”，也酸网友常常留言说“本来如何如何”，象是给予名人的喜爱就像赐恩般了不起，但她自觉不需要，强调：“我只怕我不喜欢我自己，成为一个自私的人”。

网友见伊能静发文，纷纷感动说：“有些人真的也挺好笑的，只能说真的很幼稚”“助人为乐，在那人嘴里变成了爱泛滥，我就真的醉了”“假如有一天你遇到了这样的事，你会非常庆幸能有伊能静这样的人存在”。

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