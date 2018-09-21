分手了！离婚了！教你怎么快速有效地忘掉前任！

时间这个东西也是双面的。如果继续回忆或无意中询问对方的近况，总是让对方在生活中仍然不真实的存在，然后无论经过多长时间，都不能忘记一个人。

分手

有人说时间是最好的良药，它可以治愈一切的感情伤痛。事实上，时间这个东西也是双面的。如果继续回忆或无意中询问对方的近况，总是让对方在生活中仍然不真实的存在，然后无论经过多长时间，都不能忘记一个人。不仅不能忘记，而且总觉得对方自己生命中的明月，谁也无法代替，这样会造成一辈子的遗憾。

那么，忘掉一个人的最好方法是什么？

一、告别过去的生活

很多人都会用这种方法。事实上，这种方法的本质是比较残忍的，这种方法的核心是伤害自己，但在短时间内，尤其是当你无法忘记或放开对方时，你又无法联系他时，必须要狠下心来，跟过去说再见，因为不论你多么地不舍，也无法挽回，还不如快刀斩乱麻，告别过去的生活，这样才能有机会开始一段新的感情。

二、努力让对方离开自己的生活

可能有些情侣或夫妻，在分手或离婚后，有可能成为好朋友，如果你们还可以经常联系，这样就无法跟过去告别，他仍然在你的生活中经常出现，这样不利于新生活的开始。所以，既然分手了或离婚了，就让他彻底地离开自己的生活吧。

三、不要去关心和询问他的近况

即然过去已经无法挽回，就算你对他还有很多的感情和牵挂，就算一时还不能放下他，但也不要轻易去跟朋友打听他的近况，因为这样不利于忘记一个人，只会在原地不断徘徊，走不出过去生活的阴影。所以，要尽量收起自己的关心，不要让自己的情绪再受波动，让新生活慢慢开始吧。

四、不要刻意强迫自己忘记

如果暂时不能忘记，也不要对自己生气，不要限制自己忘记前任的时间，因为这样有可能会适得其反，就让自己沉浸在悲伤中一段时间吧，因为每个人都会经历一段感情的伤害，时间是治愈伤害的最佳药物。让他顺其自然地在生活中淡忘吧。

时间是医治感情最好的良药，时间可以让我们淡忘一切，所以时间被称为忘记某人的最佳方式之一。但是，最好不要沉缅于过去的生活中徘徊不前，只有勇敢地跟昨天说再见，才有希望开始一段新的生活。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）