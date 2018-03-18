和300位全球顶尖的医美专家一起狂欢是种怎样的感受？

当地时间3月17日晚上19：00，2018 MYFACEMYBODY AWARDS美研迈博全球医美颁奖盛典在伦敦the Royal Garden Hotel拉开序幕。

大赏现场

晚宴布置十分精致

毫无疑问，MYFACEMYBODY AWARDS医美奖是全球最盛大和具有国际公信力的奖项之一，但在今晚，如果你只把目光聚焦到了“奖”上，那么你一定会留下遗憾，因为从盛典前的红毯环节，就足够让人大饱眼福了！

嘉宾红毯秀

为了这个夜晚，这些平日忙碌在手术台、诊疗室的医生专家们为了一同庆祝医美行业去年的成果和创新，聚集在一起。他们不约而同地脱掉白大褂，或换上量身定做的西装、或穿上隆重而不失优雅的晚礼服，只为在聚光灯照到自己的那一刻，和手上的奖杯一样光彩夺目！

嘉宾红毯秀

嘉宾红毯秀

嘉宾红毯秀

嘉宾红毯图

和往年一样，MYFACEMYBODY AWARDS的创始人和总监Stephen Handisides担任晚宴的主持人。

Stephen Handisides

作为一名经验丰富的国际电视节目主持人，作为美研迈博的创始人兼CEO，以及Modern Face of Beauty和Modern Male Mindset两档电视节目的主持人，Stephen与在场的每一位嘉宾分享道：“作为全球领先并受人瞩目的奖项，美研迈博医美盛典不光受到全球行业内的关注，它更是旨在通过每年的颁奖盛典庆祝这个新兴产业的成就和快速发展。荣获美研迈博的奖项就意味着品牌获得行业内的最高荣誉。同时，这个奖项也创造了更丰富、有趣的机会，它赋予这个迷人的夜晚更多魅力，与行业最顶尖的人才交流，或者是通过现代网络的传播认识他们，创造合作机会和空间。”

Stephen Handisides

晚会刚开始，Stephen 便宣布了一个令人振奋的消息，那就是MYFACEMYBODY 主委会选定 “The Help Smile Trust”作为指定慈善机构。

The Help Smile Trust由整形外科医生Shailesh Vadodaria先生创立，旨在为发展中国家需要救助的人们提供重建手术，其中包括烧伤后挛缩、交通事故后导致的面部畸形和开放性伤口，以及帮助患有唇腭裂的儿童等。

Shailesh Vadodaria

在台上，Shailesh Vadodaria先生表示：“我今天不是一个人孤独的站在舞台上，全世界有非常非常多的人在帮助我，我的太太、我的朋友、我的工作伙伴、不同国家的优秀医生、还有更多不相识的人。没有他们，我无法完成这项慈善事业，我相信会有越来越多的人加入到这项事业中来。”

除了晚宴精致的会场布置和红毯秀嘉宾们的惊艳亮相，晚宴中穿插的精彩节目也足以看出组委会的用心。

精彩节目

精彩节目

最在璀璨绚烂的灯光下，在嘉宾们的觥筹交错之间，在此起彼伏额掌声之中，2018 U.K。 MYFACEMYBODY AWARDS共评选出了现场揭晓了包含最佳整形实例、最佳诊所、最佳客户体验和最佳网站在内的19个项目大奖。

获奖嘉宾兴奋激动

以下为获奖名单：

个人奖

年度最佳美容护理师

获奖者：Frances Turner Traill Skin Clinic的Frances Turner Traill

最具人气提名：ClinivaMedispa的Jacqueline Naeini

年度美容治疗师

获奖者：SkinGenius Clinic的Martine Jarman

最具人气提名：Remakup的Cristina Bernardino

年度临床接待师

获奖者：Temple Medical的Rebecca Clements

最具人气提名：The Laser and Skin Clinic的Sarah McEnerney-Buckley

年度医美从业者

获奖者：Clinetix Rejuvenation的Dr。 Emma Ravichandran

最具人气提名：S-thetics的Dr.SherinaBalaratnam

实践奖

行业科学贡献特别奖

Ailesbury Clinic的Dr Patrick Treacy

行业杰出贡献特别奖

Harrogate Aesthetics 的Sharon Bennett

最具名望机构

Temple Medical

ClinivaMedispa

最佳诊所团队

获奖诊所：Temple Medical

最具人气提名：health + aesthetics

最佳整容手术诊所

获奖诊所：The Private Clinic

最具人气提名：The Cadogan Clinic

最佳客户体验

获奖诊所：TDC Implant Centres

最具人气提名：The Laser and Skin Clinic

最佳新诊所

获奖诊所：ClinivaMedispa

最具人气提名：D.Thomas Clinic

年度美容门诊

MedikasMedispa

最佳诊所网站

获奖者：The Banwell Clinic

最具人气提名：Temple Medical

最佳医美诊所（伦敦）

获奖诊所：Dr。 Leah Cosmetic Skin Clinics

最具人气提名：Juvea Aesthetics

最佳医美诊所（东北伦敦）

获奖诊所：Harrogate Aesthetics

最具人气提名：Behind the Scenes

最佳医美诊所（西北及中部）

获奖诊所：Surface Clinic

最具人气提名：Courthouse clinics

最佳医美诊所（爱尔兰共和国和北爱尔兰）

获奖诊所：The Laser and Skin Clinic

最具人气提名：Therapie clinic

最佳医美诊所（苏格兰）

获奖诊所：Temple Medical

最具人气提名：Clinetix Rejuvenation

最佳医美诊所（东南）

获奖诊所：health + aesthetics

最具人气提名：Courthouse clinics

最佳医美诊所（西南及威尔士）

获奖诊所：MedikasMedispa

最具人气提名：Pure Perfection Clinic