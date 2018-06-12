新浪女性 > 医美 > 正文

别人家的身材从没让我失望过

别人家的身材从没让我失望过
2018年06月12日 08:47 新浪娱乐
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

PRISTIN的首支小分队PRISTIN V携主打歌《Get It》出道已经两周了，这次着实被林娜荣惊艳了一把！

关注公众号“新浪医美”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪医美”，查看更多精彩原创内容！

　　本文来自微信公众号“新浪娱乐”

　　说起来，PRISTIN的首支小分队PRISTIN V携主打歌《Get It》出道已经两周了

　　五个妹子是真心好看，展现了与大队不同的酷girl魅力~

　　不过这次，小编着实被林娜荣惊艳了一把！

　　你们快看她的身材！

　　这可是新闻图啊喂！

　　腿又细又直又长！

　　在左肩上挑的情况下还能实力演绎腕线过裆！

　　这手臂↓

　　上半身也是健康的瘦，没有赘肉

　　所以穿这种短款背心是真的好看！

　　还有这腰！

　　以及腰、胯、臀的曲线↓

　　背面线条感受一下，这屁股！小编是真实的羡慕了！

　　确认过形状，是我想要的屁股！

　　林娜荣的这个胯。。。泡菜好像总是叫骨盆（em。。。分不清，求科普）是真的好看呐

　　其实韩娱圈尤其是女爱豆中真的不缺各种纤细苗条的妹子，但是这种好看的曲线小编是真的想拥有啊~

　　林娜荣是瘦的，但是又不会让人觉得太瘦，就是骨感和曲线美结合的很好

　　其实林娜荣这次的打歌服都还蛮好看的

　　但个人最心水的还是预告照这一套，完全取向狙击！

　　简洁别致，而且把妹子的好身材展露无遗

　　虽然捂得严实但就是觉得性感酷帅，给烤地瓜点赞！

　　大家应该不难发现，这次作为小分队出道，林娜荣是瘦了不少的

　　整个人都纤细了很多

　　捂得这么严实还是能感受到的好身材

　　脸感觉也有小一圈

　　五官更精致了

　　而且好适合暗黑风呢！

　　林娜荣的瘦是让人觉得美的很舒服，没有过头

　　总之这次林娜荣的身材管理做的超赞了，妹子确实下功夫了！

　　但其实林娜荣的可乐瓶身材一直都是名品啊！

　　这个胯很欧美了！

　　性感的一匹！

　　其实这种胯如果身高不够的话很容易在视觉上显矮

　　但是林娜荣171cm的身高完全不虚啊！

　　反而是锦上添花的效果！

　　再表白一遍，这个胯我实名想拥有！

　　动图感受一下↓

　　这个曲线啊曲线！

　　自带魅惑

　　《Wee Woo》的开头林娜荣确实做得很棒

　　现场版↓

　　甩头发这个动作很带感呢，身材也是真的修长

　　侧身甩也很杀

　　羡慕身材修长还有跨的妹子！

　　然后这次回归呢，除了名品可乐瓶身材没变，全身都有瘦了一圈

　　这一身也很好看呐

　　瘦了之后也是更符合酷girl的感觉了

　　眼神很有戏~

　　妩媚撩人

　　傲娇俏皮

　　其实思婷有不少妹子相比起元气少女更适合暗黑又带点性感的风格

　　林娜荣就是其中一个

　　因为这种风格的林娜荣就是很惊艳呐！

　　总之这次回归，从形象上来说林娜荣还是蛮成功的

　　另外，有很多人觉得《Get It》不够好听，可是小编是听第一遍就觉得蛮好听的。。。

　　而且副歌部分一直在重复的主旋律挺带感的

　　总之有实力颜又好的妹子们加油啦

　　对十公主的未来拭目以待了！

　　更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

　　声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

我要反馈

精彩原创

新闻排行榜

原创视频

直播LIVE

医美热议

美图精选

每周精选

明星视频

  • 情感

  • 八卦

  • 医美

新浪女性意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有