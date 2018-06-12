别人家的身材从没让我失望过

PRISTIN的首支小分队PRISTIN V携主打歌《Get It》出道已经两周了，这次着实被林娜荣惊艳了一把！

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说起来，PRISTIN的首支小分队PRISTIN V携主打歌《Get It》出道已经两周了

五个妹子是真心好看，展现了与大队不同的酷girl魅力~

不过这次，小编着实被林娜荣惊艳了一把！

你们快看她的身材！

这可是新闻图啊喂！

腿又细又直又长！

在左肩上挑的情况下还能实力演绎腕线过裆！

这手臂↓

上半身也是健康的瘦，没有赘肉

所以穿这种短款背心是真的好看！

还有这腰！

以及腰、胯、臀的曲线↓

背面线条感受一下，这屁股！小编是真实的羡慕了！

确认过形状，是我想要的屁股！

林娜荣的这个胯。。。泡菜好像总是叫骨盆（em。。。分不清，求科普）是真的好看呐

其实韩娱圈尤其是女爱豆中真的不缺各种纤细苗条的妹子，但是这种好看的曲线小编是真的想拥有啊~

林娜荣是瘦的，但是又不会让人觉得太瘦，就是骨感和曲线美结合的很好

其实林娜荣这次的打歌服都还蛮好看的

但个人最心水的还是预告照这一套，完全取向狙击！

简洁别致，而且把妹子的好身材展露无遗

虽然捂得严实但就是觉得性感酷帅，给烤地瓜点赞！

大家应该不难发现，这次作为小分队出道，林娜荣是瘦了不少的

整个人都纤细了很多

捂得这么严实还是能感受到的好身材

脸感觉也有小一圈

五官更精致了

而且好适合暗黑风呢！

林娜荣的瘦是让人觉得美的很舒服，没有过头

总之这次林娜荣的身材管理做的超赞了，妹子确实下功夫了！

但其实林娜荣的可乐瓶身材一直都是名品啊！

这个胯很欧美了！

性感的一匹！

其实这种胯如果身高不够的话很容易在视觉上显矮

但是林娜荣171cm的身高完全不虚啊！

反而是锦上添花的效果！

再表白一遍，这个胯我实名想拥有！

动图感受一下↓

这个曲线啊曲线！

自带魅惑

《Wee Woo》的开头林娜荣确实做得很棒

现场版↓

甩头发这个动作很带感呢，身材也是真的修长

侧身甩也很杀

羡慕身材修长还有跨的妹子！

然后这次回归呢，除了名品可乐瓶身材没变，全身都有瘦了一圈

这一身也很好看呐

瘦了之后也是更符合酷girl的感觉了

眼神很有戏~

妩媚撩人

傲娇俏皮

其实思婷有不少妹子相比起元气少女更适合暗黑又带点性感的风格

林娜荣就是其中一个

因为这种风格的林娜荣就是很惊艳呐！

总之这次回归，从形象上来说林娜荣还是蛮成功的

另外，有很多人觉得《Get It》不够好听，可是小编是听第一遍就觉得蛮好听的。。。

而且副歌部分一直在重复的主旋律挺带感的

总之有实力颜又好的妹子们加油啦

对十公主的未来拭目以待了！

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