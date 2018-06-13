开眼角后怎么护理 开眼角可以秒变桃花眼

开眼角手术并不是真正意义上的把我们的内眼角给打开，而是将挡在内眼角上面长赘皮切除，因此这类手术的恢复时间是比较快的。

开眼角

原文章标题：开眼角后怎么护理 开眼角可以秒变网红眼

大家都说眼睛是心灵的窗口，美女首先必要的基本条件就是有一双囧囧有神的大眼睛。所以很多喜欢追求完美的女性朋友们都会因为对自己的小眼睛不满意，而选择开眼角整形手术来让自己变得更完美。开眼角整形不但可以让眼睛变大，而且可以完全改变整体形象那。那开完眼角以后应该怎么护理呢？

开眼角是怎么回事？

开眼角手术并不是真正意义上的把我们的内眼角给打开，而是将挡在内眼角上面长赘皮切除，因此这类手术的恢复时间是比较快的。但是开眼角以后的护理工作大家千万不要忽视，如果护理的方法不当会引起感染以及并发症的出现。

眼角开完以后怎么护理？

1、避免伤口处沾水

在做完手术以后的一周之内尽量避免在伤口处沾水，这样容易造成感染的情况出现。如果觉得不舒服，可以用清水轻轻擦拭脸部。

2、伤口处保持清洁

刀口处一定要保证清洁，尽量避免感染的情况出现。如果伤口上出现血痂或者一些粘粘的分泌物，可以用医用的盐水轻轻的去擦拭。

3、术后冰敷压力不要太大

术后眼部如果出现肿胀发热的情况可以进行冰敷，但是力度不要过大，以免对眼睛造成二次伤害。如果出现不停流血的情况，要及时到医院进行详细的检查及处理。

4、饮食严格控制

术后切记不可吃味道过重的食物，会造成水肿的情况。可以多增加一些蛋白质的摄入，要尽量多吃一些新鲜的绿色蔬菜和水果，这样可以保证身体内的维生素摄入，提升恢复的时间。

5、慎重服用止痛药物

在手术的当天求美者会有轻微的疼痛感，一般情况下痛感神经比较敏感的人会马上服用止痛药，这样有可能造成出血加重的情况。

6、术后要静心修养

手术以后一定要尽量卧床休息，保障睡眠质量，在术后的半个月之内尽量不要长时间使用眼睛，以免造成由于疲劳导致的肿胀情况。

大家在仔细阅读以上内容以后，如果选择利用开眼角手术来改变眼部形态，一定要做好准备工作，以免由于护理不当造成一些并发症出现。另外眼部手术一定要选择正规的医疗机构，以免贪小便宜吃大亏对眼睛造成伤害。