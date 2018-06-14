你买的眼霜是假的吗？哪种成分真的能帮眼睛祛皱

首先在日常护肤中，涂抹眼霜这个步骤不能省，选择有效的抗皱眼霜，你就能多跑赢一点点哟！

说到眼纹，想必很多姑娘都虎躯一震！明明年纪还是青春无敌美少女，但是却眼睁睁地看着干纹、表情纹、鱼尾纹爬上了眼周，并且表示无可奈何。

鱼尾纹

人家现在还是个宝宝呢，为什么眼睛就要提前进入抗衰期呢？原因是眼睛是面部皮肤最薄最繁忙的器官，一天平均动20000次，却比脸部肌肤薄上5-10倍，所以最容易受到老化的影响。

宝宝

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关键是老天爷还很不公平，有的人一笑鱼尾纹就恨不得插进太阳穴↓

皱纹

想卖个萌却被眼底的三条细纹出卖↓

三条细纹

而有的人就算笑到露牙龈↓

笑到露牙龈

笑到变形↓

笑到变形

也依旧是没有纹……

其实，想要达到热巴这种“笑过不留痕”的级别不是不可能的。首先在日常护肤中，涂抹眼霜这个步骤不能省，选择有效的抗皱眼霜，你就能多跑赢一点点哟！不过市面上那么多眼霜，究竟哪些真正具有抗皱除皱的效果呢？小编这就来给你们分析一波~

眼霜中对抗皱纹的成分可以分为这几大类：

1、保湿类成分。

常见的保湿成分有甘油、乳酸钠等，高端一些的产品中会添加玻尿酸、氨基酸类的保湿剂，避免干纹的形成。

2、修复成分。

这类成分能够通过刺激皮肤组织细胞修复和再生，达到对抗细纹的目的。如烟酰胺、酵母菌发酵产物、DNA钠、视黄醇（维生素A）、寡肽-1（EGF）等。

在这里小编要提醒一下大家，像EGF这类活性高的成分、视黄醇这类对光线和空气都非常敏感的成分，一定要避光、真空保存，才能保证其有效。所以不透明加上非敞口的产品包装设计，才能保障其成分的功效。

选择对的产品

3、抗氧化成分。

我们的皮肤衰老、暗沉、长皱纹就是氧化的结果，在眼霜中加入的抗氧化剂有VC、VE、辅酶Q10、谷胱甘肽、硫辛酸等。抗氧化剂的种类很多，但是要注意，多种成分配合比单一成分的抗氧化剂来的效率更高。

4、改善角化成分。

因年龄增长，会引发的角质功能异常问题，低浓度的水杨酸、果酸能够帮助修复，从视觉上改善肌肤纹路，同时加速肌肤对抗老成分的吸收。阿玛尼黑钥匙修护眼霜就含有辛酰水杨酸，不仅促进角质剥落，也能促进胶原蛋白再生。不过皮肤敏感和皮薄的仙女请慎重选择。

5、多肽类肉毒生物制剂。

目前除皱效果最为显著的两种抗皱方法，一个是肉毒素，另一个是阿基瑞林（六胜肽），前者仙女们肯定不陌生了，在医美领域用得非常广泛；后者是类肉毒生物制剂中的一种，作为抗皱的化妆品原料，它是全球公认的高效抗皱成分，现已应用于各大高端抗皱化妆品中。六胜肽能够减能缓肌肉收缩的力量，让肌肉放松，减少动态纹的发生与消除细纹。

除了六胜肽，乙酰基八肽、五肽-18、棕榈酰寡肽、棕榈酰三肽-5等等也都被用作抗皱化妆品原料。

当然了，小编肯定不会光说不练，以下几款抗皱眼霜推荐给大家！

Filorga/菲洛嘉 靓丽眼霜 399元

菲洛嘉这款眼霜成分十分丰富，对这个价位的眼霜来说算是性价比很高的了。抗皱成分包括棕榈酰四肽-7、棕榈酰寡肽，另外也加入了谷胱甘肽、视黄醇乙酸酯、透明质酸等等抗氧和保湿功效显著的成分。

菲洛嘉

日本资生堂怡丽丝尔 优悦活颜眼唇抚纹精华霜 480元

资生堂

怡丽丝尔这款眼唇精华霜主打的成分就是视黄醇（维生素A），大家都知道视黄醇经常被用来治疗痘痘，对于抗老来说也有非常好的效果，最重要的就是，它可以诱导真皮弹力蛋白的合成和弹性纤维的形成，从而恢复皮肤弹性。但是视黄醇也有一些副作用，比如初期使用可能导致皮肤发红、脱皮、干燥，浓度越高出现的可能也越大，另外视黄醇对光很敏感，治疗痘痘的人都知道，你买的阿达帕林都应该在晚上使用。所以，在使用这款眼霜的时候要注意保湿、防晒。

AQ Skin Solutions 安俏明眸亮彩精华液 970元

AQ

安俏算得上国际医美高端级别的护肤品牌了，这款眼霜当然也是贵有贵的道理。里面在抗皱成分上也是下足了血本：六胜肽、棕榈酰四肽-7、棕榈酰寡肽和5，7-二羟基黄酮的组合搭配，算得上是强效抗皱啦！另外，这款眼部精华同样添加了安俏独有的专利细胞生长因子技术，高浓度细胞生长因子组合，能够通过激活肌肤自身的损伤、修复过程来消除细纹和皱纹。

不过，如果你想只靠眼霜永葆青春或是迅速回春，那是不可能的，毕竟外用护肤品吸收有限，很难让让里面的有效成分完全透过表皮，进入皮肤内发挥疗效。所以涂抹眼霜的目的也仅仅是一个短期效果，如果一段时间不涂抹，短时间内可能就就被打回原形。尤其是对于已经形成的细纹，护肤品的作用就更小了。

而医美项目虽然不能达到完全消除眼周细纹的目的，但是能够最大限度改善细纹，让你回到一个更年轻的状态。好了话不多说，接下来小编就要推荐治疗眼周细纹的医美项目了！

开心

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1、肉毒素治疗眼周动态纹

肉毒素大家都不陌生了，是通过注射肉毒素，阻断皱纹肌肤神经与肌肉间的神经信号传递，从而使眼部过度收缩的肌肉松弛，进而使动态性皱纹消失，达到祛皱的目的。肉毒素在治疗鱼尾纹时一般使用低剂量皮内注射，总量15-30个单位。

注射肉毒素眼部除皱位置示意图

什么样的情况可以打呢？如果你也是像鹿晗这样大笑的时候才会出现的表情纹，就可以用肉毒来解决啦↓

鹿晗

也有仙女曾经问过小编，下眼睑下方的细纹能够通过注射肉毒素来去除吗？

细纹

答案是如果这个区域的细纹是动态纹，可以通过适度注射肉毒素来进行改善。但是眼睑下方的细纹通常表现为静态纹，使用肉毒素的效果就很有限。另外，如果在下眼睑注射肉毒素，容易导致眼睑外翻和眼袋膨出等副作用。

2、光电类治疗静态眼周细纹

深蓝射频、热玛吉、点阵激光等光电类项目，能够通过能量刺激皮肤产生收紧的效果，同时刺激皮肤胶原蛋白增生，从而改善静态细纹。通常4-8周见效，保持时间1-2年，但需要多次重复治疗。

射频

3、注射改善眼周静态纹

注射改善眼周静态纹的方式可分为两类，一类是注射玻尿酸、脂肪这样的填充物，注射在真皮褶皱凹陷部位，令皮肤迅速膨胀、皱纹变平隆起，达到除皱的目的。

玻尿酸注射区域

另一类则是通过注射菲洛嘉、丝丽等皮肤营养针，将皮肤缺失的胶原蛋白、维生素等注射到皮下，同时刺激胶原蛋白生成，让皮肤回复年轻状态并减缓衰老速度。

对比

4、微针导入营养成分改善眼周细纹

微针导入是通过滚针打开皮肤通道，导入小分子玻尿酸、EGF、抗氧化营养物质等，让老化的皮肤获得更多营养成分，从而达到改善细纹的目的。

微针

5、手术去除皱纹

如果是由于皮肤严重松弛导致的重度眼角皱纹，且皱纹程度已经扩撒到更深、更广的额部、颞部，就可以通过手术切除多余的皮肤来改善。手术切口可选择在发际线上，又可选择在头发内，或者沿耳前耳后较隐蔽的沟褶内。手术中分离皮肤，处理眼轮匝肌后，向后上方提紧皮肤并切除多余部分，细致缝合切口。手术效果的维持时间一般在2年以上。

手术去皱

看完之后，是不是对消灭眼周细纹充满信心了呢？赶紧买一款眼霜再预约个眼部除皱，别说笑到变形，就算笑成90°也不用担心啦！

刘涛

最后，感谢北京京美会皮肤美容科主任倪真霞医生提供内容支持。

倪真霞医生

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