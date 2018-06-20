连化妆磨皮都没办法遮住的眼袋 小编这次终于把它除掉了

但是早上起床睁开眼睛比较困难，因为眼睛分泌物太多，把上下眼皮糊住了。我是用棉签沾一点点清水，慢慢把分泌物的结痂一点点擦干，才能睁开眼睛。

话说小编做完祛眼袋手术已经有大半年了，因为眼袋木有了，小编顿时神清气爽高兴得一直忘记了给大家分享手术经历。但是这个手术呢真的是太值得做了，所以还是忍不住要安利给各位小仙女啦~

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这个是小编做眼袋前拍的照片，眼底下方有眼袋微微膨出↓

再放张局部图让你们感受下眼袋给我带来的怨念↓

正面看眼袋鼓起还微微泛红，化了妆也木有丝毫被掩盖掉的意思……

再来看看侧面，也能看到鼓起的一个小包↓

然后，小编终于忍不了了……于是毅然决然跑到中国人民解放军总医院，找韩岩主任把眼袋割了！

首先面见了韩岩教授，除了眼袋外还被告知有轻微的泪沟。韩岩教授选择了[内路祛眼袋+眶隔脂肪释放]来解决我的眼部问题。

那什么是内路祛眼袋呢？内路祛眼袋就是在下睑结膜内做切口，取出眶隔内多余的脂肪。优点就是无需拆线、不留手术痕迹。但是内路祛眼袋也是有适应症的，年轻、皮肤弹性较好且眼周没有什么皱纹的求美者；反之，则可以通过外路祛眼袋的方法来解决诉求。

而眶隔脂肪释放法则是将多余的眼袋脂肪转移至泪沟处将其填平。因为脂肪组织没有被破坏，即使人为将其游离至泪沟凹陷处，成活率仍可达95%以上。

相信各位最关心的就是手术过程了吧，人美话不多的小编这就给你们奉上手术步骤↓

短短不到半个小时的时间，手术就完成了哦~想观看详细手术过程可点击直播链接→（https：//weibo.com/tv/l/LWLUa_sz0w7Rwbfr）

看完手术过程，小编接下来就要和大家分享我的恢复过程啦~

刚做完手术的小编是这样子↓

小编感想：术中没有什么疼痛感，只有牵拉的不适感。术后有用冰袋冰敷消肿，本来以为需要24小时盖着纱布块，但韩岩教授说没有这个必要。本来还担心盖着纱布块太惹眼，现在只需要戴着墨镜出门就可以啦！另外，除了眼底淤青比较明显，在术后1个小时眼睛看东西也是比较模糊的，原因是麻药的作用还没有完全消失。所以刚做完眼袋手术的求美者，建议在医院休息1个小时之后，感觉视力恢复后再回家。

术后第一天↓

我的妈，眼底好肿，肿得脸都变形了。但是还好没有疼痛感。但是早上起床睁开眼睛比较困难，因为眼睛分泌物太多，把上下眼皮糊住了。我是用棉签沾一点点清水，慢慢把分泌物的结痂一点点擦干，才能睁开眼睛。

擦出来的分泌物长这样，血中带点黄↓

术后第三天↓

小编感想：我感觉这是人生中最丑的一天，不仅肿且淤青泛黄特别明显，侧面也鼓起来好大一个包。不过早上起来分泌物没有那么多了，也不再是之前的血红色了，变成了黄色。

术后第五天↓

小编感想：终于逐渐恢复人样了，眼底的淤青慢慢变淡，眼睛也看不来肿胀了。不笑和微笑的时候眼底也很平整。

今天有试着努力把眼睛往上挤，想看看大笑的时候是不是眼袋还会跑出来。结果左眼有明显的堆积，右眼鼓起不太明显，大概是还没有完全消肿，毕竟做之前也是左眼情况比较严重。

术后第六天↓

小编感想：今天拆了线，缝线的地方有两个和肤色不一样的小鼓包，应该是缝针处皮肤愈合产生的增生。本来小编皮肤就不好，爱留印儿，担心不知道什么时候鼓包会下去。今天鼓起勇气涂了眼霜，没办法，皮肤都干得皱巴巴的，前几天没敢抹任何东西。涂眼霜的时候，发现眼底内侧摸起来硬硬的。

术后第八天↓

小编感想：淤青基本没有啦，出门完全木有问题。拆线后留下的小鼓包也变成了一个微微凸起的小黑点，相信这两个点会慢慢消失的！

术后第十天↓

小编感想：今天尝试戴了美瞳，没有不适感。化个妆磨个皮，我还是小仙女噢耶~

术后第十三天↓

小编感想：今天差不多两周了，已经完全散去淤青了，从外观上看不出任何痕迹。眼袋也没有了，也没有出现手术前担心的凹陷，不过黑眼圈还在啊……用手摸的话，眼底内侧眶隔骨上面那摸起来还是有硬硬的小包，右眼的小包明显下去了好多，左眼摸起来硬块的面积要大一些。等着慢慢好吧~

最近的小编↓

小编感想：已经完全没有了眼袋的困扰，术后恢复期间担心的缝线针眼会留印儿的问题，也随着时间烟消云散了，眼底摸起来硬硬的小包也通通木有了！

虽然黑眼圈还在，但是整个人看起来精神了不少，也显年轻了不少。眼袋手术让小编向精致的猪猪女孩成功的迈进了一步~

在直播期间，关于眼袋的问题韩岩教授也做了回答，大家一起来get知识点吧~

1、用什么方法可以祛除眼袋？

祛眼袋还是依靠手术为主，手术分两种：内切和外切。内切一般针对的是眼周皮肤没有明显皱纹、年纪比较轻但是有眼袋的人群，手术的时候在结膜处切开大概一公分的小口，然后把眼袋的脂肪取出，术后没有刀口，一般一个多星期消肿后就没有手术痕迹了；外切一般来讲适应的人群是皮肤有皱纹同时又有眼袋、年龄四五十岁以上的人群，外切就是在睫毛根底下，沿着睑缘一直到外眦把皮肤切开，去除多余的有皱纹的皮肤，同时把眼袋的脂肪切除掉，这样去除眼袋的同时又将皮肤收紧了。

2、做完祛眼袋手术后，出现下睑凹陷怎么办？

出现下睑凹陷是眼袋手术的并发症之一。出现这种情况主要和医生在术前对于求美者的情况判断有误。除了切除过多的脂肪外，求美者在术前有泪沟但手术时只是把多余的脂肪切掉，也有可能造成下睑凹陷的情况。要避免这种情况发生，一个是不要切除过多的脂肪，再一个是针对有泪沟的求美者不能单纯的只做脂肪切除，而是需要配合眶隔脂肪释放术将凹陷的泪沟填平，这样就能避免凹陷的情况发生。

3、做了祛眼袋手术眼球有淤血，这样正常吗？

球结膜出血的情况在祛眼袋手术中有时候也会出现，但并不常见。出现球结膜出血，主要有这些原因：医生经验不足麻药打多了，麻药串到球结膜处；医生在术中没有做到精细止血；医生在术中可能碰到了眼球或者伤到了结膜；求美者术后剧烈咳嗽、憋气用力等都有可能造成球结膜出血。但是求美者不需要担心，出现这种情况一般在2周左右就会恢复正常，不会影响视力。

4、刚做完内切祛眼袋，可以洗脸吗？

做完手术后用温水或者凉水洗脸，不要使劲搓眼周。清洗眼周时，可以用棉签沾上无菌的生理盐水或者矿泉水擦拭眼周。术后医生一般也会给求美者抗生素类的眼药水，对眼睛分泌物进行冲洗，防止伤口感染的发生。

5、外切眼袋会留疤吗？

一般在真皮层比较厚、有张力的地方容易留疤，而睑缘的皮肤特别薄极少出现有疤痕的情况。

6、外切眼袋后眼睛外翻，怎么办呢？

出现眼睛外翻的原因也有很多种：皮去过多；在处于术后肿胀期；眼睛内有淤血；疤痕牵拉。如果术后出现看东西、出现重影的情况，要及时到医院去清理淤血，但如果是因为术后外观不满意，出现两只眼睛不对称、轻度外翻等情况，建议求美者耐心等待三个月，通常等到淤血吸收、疤痕软化后眼睛会恢复正常。

7、内切眼袋后第四天，发现转动眼球的时候伤口有点扯着疼，正常吗？

内切眼袋有可能出现转动眼球牵扯的感觉，这是因为眼球运动时结膜也会随着动，有的医生切口稍微靠下就会出现这种情况，一般在十几天之后就不会有这种感觉了。

虽然祛眼袋手术相对其它整形外科项目而言，可以说得上非常安全了，但其实手术是在很狭小的空间完成，还需要保护好我们的眼球和角膜，这对于医生的经验和技术也有很高的要求，所以小编最后还是要提醒大家一定要找有经验的医生，减少并发症发生的几率哦~

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