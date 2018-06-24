小心这四种缩毛孔“偏方”

假设你用冰敷的话，刚刚拿下来的时候的确看起来毛孔似乎小了那么一点点，但是冰山美人不是那么好做的——你的皮肤会很快恢复温度，然后一切回到原点。

（文 微信公众号：科思特美）

夏天妆容薄了，毛孔也明显了，每天照镜子好像在嘲笑你一样。于是很多人去尝试网上的缩毛孔“偏方”，但是效果都不持久，为何呢？今天小编给大家说说网上那些无效不靠谱的偏方。

毛孔

冷敷和冰敷

热胀冷缩这件事情，对于活着的生命体来说不太靠谱。的确，假设你用冰敷的话，刚刚拿下来的时候的确看起来毛孔似乎小了那么一点点，但是冰山美人不是那么好做的——你的皮肤会很快恢复温度，然后一切回到原点。

白醋

小编的一个朋友曾经跟我说她奶奶一直是甘油和白醋来做护理的，皮肤非常好——甘油的确是个好东西，白醋却不适合推广，朋友的奶奶觉得挺好用（可能和老人皮肤pH比较低有关，稀的白醋可以加以调整），但是其他人（尤其是敏感皮）还是不建议过多使用。

白醋

细盐或者黄糖“打磨”

食用盐或者糖的生产和加工都是依据食品工业的要求来做的，所以不建议用在脸上。有些细盐或者说精制盐的颗粒还是很“锋利”的，很可能造成一些细小的伤口。

柠檬水

柠檬水和白醋一样，柠檬水喝下去可以美容，但是把整个柠檬按到脸上，是无法缩小毛孔的。虽然护肤品中有用“酸”来作为功能支撑，但并不是白醋和柠檬里的酸。

柠檬水

偏方如果没有科学依据，建议各位小仙女还是谨慎用在脸上，万一烂脸了再来拯救就难多了。

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