315医美假话大拆穿 快来看看你是不是也被骗过？

“无针埋线”“无痕手术”“徒手整形”，你是不是也为这些宣传心动过？其实这些都是假的！今天，趁着一年一度的3·15，新浪微整形为大家拆穿那些医美圈耳熟能详的假话！

“无针埋线”“无痕手术”“徒手整形”，你是不是也为这些宣传心动过？其实这些都是假的！今天，趁着一年一度的3·15，新浪微整形就携手北京米扬丽格医疗美容门诊部巫文云院长、清 华 大 学 附属垂杨柳医院皮肤美容特聘专家刘红梅主任、中国医学科学院整形外科医院李战强教授、北京京美医疗美容医院刘成胜教授、北京丰联丽格医疗美容诊所颜士钧医生一起为大家拆穿那些医美圈耳熟能详的假话！

假话1：医生拥有国家手术专利

专利

在求美者看来，一个“拥有国家手术专利”的医生，一定是技术一流，值得信赖的~但是，我们却说这句话是假话，究竟为什么呢？来听听专家怎样说！

巫文云：其实这是一种混淆概念。手术技术是没有专利的，相反，好的手术方法应该是大家共用的。所谓的专利，其实应该是手术器械的专利。比如某个手术中用到的一把剪刀，是在原有基础上进行改进的，那么这个剪刀是可以申请专利的。

小编总结：如果哪个人说只有自己能做某种手术，那么这种手术方法很可能不是最好的！

假话2：无痕手术

无痕手术

虽然变美是非常普遍的愿望，但是大部分小仙女肯定都希望能悄悄变美，最好一丁点儿痕迹都不留下！许多机构也趁势推出“无痕整形”~那么，手术究竟能不能达到无痕呢？

巫文云：做手术，只要是开刀，就一定会有痕迹。但是当医生的切割水平、缝合技术高的时候，就可以将痕迹做的尽量不明显，同时，作为整形外科医生，操作的时候也会将切口选择在隐蔽部位。

小编总结：疤痕是肯定有的，但是藏起来看不见也是可以达到的~

假话3：皮秒 色斑终结者！

皮秒

现在人们对于皮肤越来越重视，一些皮肤护理项目也都受到了狂热地追捧。而商家为了宣传，也打出了“皮秒 色斑终结者”的口号，但是，皮秒究竟有没有这么大的魔力呢？

刘红梅：说皮秒是色斑终结者，其实是夸大了它的效果。因为色素增加性疾病有十多种，不同的色斑之间都是存在差异性的。比如黄褐斑，单纯用皮秒激光治疗无法达到理想效果。而对于太田痣，皮秒则是可以达到治愈效果的。

小编总结：皮秒能不能作为终结者，其实需要看究竟是什么斑！

假话4：要变美，先变鬼！

变美

“要变美，先变鬼”相信大家一定都听说过。而整形之后的黑窗期确实也是存在的，那么为什么又说这句话是假话呢？

刘红梅：所谓“鬼”，一定是未知的、会引起恐慌的。但求美者拥有知情权和选择权，对于术后恢复期的情况，求美者是应该有一定了解的，所以“先变鬼”的说法就不成立了。另外，“变鬼”这种说法也被一些黑医美用于在短期内推脱责任。

小编总结：恢复期的确存在，但也要小心提防用“变鬼”说法哄骗求美者的黑医美！持续红肿痒痛的话，要赶紧去正规医院诊治！

假话5：精油隆鼻

精油隆鼻

精油隆鼻虽然听起来很扯，但是仍然有不少爱美的姑娘会当真，甚至还出现了精油瘦脸、精油丰胸！简直是魔术一般的存在，下面就让李战强教授为你们揭穿这个谎言！

李战强：大家都知道，鼻子之所以高挺是因为有骨骼支撑。当一个人发育成熟之后，骨架、比例结构就基本维持稳定状态，正常生长过程中，骨架不会发生大的变化。所以通过精油按摩达到隆鼻效果是不可能的。

小编总结：精油按摩能隆鼻，那还要整形医生干嘛？

假话6：线雕隆鼻效果=假体隆鼻

隆鼻

相对于开刀放置假体或者软骨的鼻综合，线雕隆鼻听起来似乎创伤性要小很多，既然能达到同样效果，那干脆选择线雕吧？

李战强：线雕隆鼻的线存在一定的柔韧度，本身是比较软的，而隆鼻就像是盖房子，需要材料支撑。线放置到鼻子中之后，会产生水肿，这时候看起来会高一点，一旦水肿消退，线就可能会从鼻子里穿出来。

小编总结：线缝起来的房子你见过吗？还是乖乖用假体或者软骨吧~

假话7：童颜针丰胸

丰胸

虽然平胸穿衣服很好看，但那些号称“我平胸我骄傲，我为国家省布料”的小仙女，哪个不是背地里偷偷关注丰胸秘籍？用假体要开刀，用脂肪要抽脂，不如试试童颜针？

刘成胜：曾有不靠谱的医生用童颜针丰胸过，甚至还推荐给求美者，虽然也确实让罩杯增大了，但后期发现胸部内出现很多结节，对于生理和心理都产生了不小的影响，最后还要开刀取出结节填充脂肪。

小编总结：想要大胸还是乖乖尝试靠谱的方法，产生了结节后悔莫及啊~

假话8：自体脂肪隆胸可以一次做到从A到D

自体脂肪隆胸

大家都知道自体脂肪用于隆胸的好处，取自于自身、没有排异反应等等，唯一的不足就是没办法一次做到从A到D。然而，现在却有人站出来说可以做到了，究竟可不可信呢？

刘成胜：自体脂肪隆胸还是要循序渐进的，一次性填充太多脂肪后，血运困难，脂肪也就没办法存活。一般一次最多增加两个罩杯，如果想要从A到D，至少需要做两次。

小编总结：想要安全get D罩杯，还是要循序渐进，一步一步来哦~

假话9：玻尿酸填充 一次治疗终身受益

玻尿酸填充

玻尿酸用于填充安全又放心，然而每隔半年左右就要补打真的很困扰，于是市面上就出现了永久有效的“玻尿酸”……

颜士钧：一般化妆品类涂抹式未交联的玻尿酸基本在24~48小时就会代谢掉，而用于注射填充用玻尿酸会根据生产厂商的工艺不同而略有差别，但当下最顶级的工艺，也只能让玻尿酸保持一年左右。另外，玻尿酸维持时间和注射区域也有关系，如果是在运动活跃的部位，机体代谢速度也会较快。

小编总结：不会溶解的玻尿酸，打在身体里真的不会害怕吗？

假话10：徒手整骨变小脸 改变面相

改变面相

对于想变美的人来说，动刀大概是最难过的一关了吧？如果有人说不开刀、不打针就能变小脸，同时获得好面相，你会不会想试试？

颜士钧：医学上头骨又分为颅骨和下颌骨，颅骨有22块骨头，然而骨头和骨头之间的骨缝可塑性移动都是非常微小的，除非是在一岁半以前，否则基本没可能通过外力改变大小。

小编总结：徒手整骨？难道人是橡皮泥做的？

其实，这些医美假话之所以能够在广大求美者中传播开，无非是因为人们既想变美，又不愿意付出的投机心理~要知道，任何事情都是要付出代价的，变美也是一样。所以，想要安全变美，就要做好心理准备，认真听取专业医生的建议。