坐姿中首先要注意的是腿和脚的位置，这一部分是较容易控制和注意的。腿的摆放多种多样，可以并拢侧向一边，或者并拢向前。

（文 微信公众号：科思特美）

宴请派对和商务会谈，我们都需要以坐姿示人。坐姿比站姿难以保持，因为人类站起来的时候下意识进入紧绷状态，而坐的时候都是放松状态，加上一顿饭或是一场会议至少需要一个小时，疲惫感也会让人的状态松懈下来。

坐姿

坐姿中首先要注意的是腿和脚的位置，这一部分是较容易控制和注意的。腿的摆放多种多样，可以并拢侧向一边，或者并拢向前。这两种摆放尽量让脚尖着地，核心是让膝盖和小腿的角度大于九十度，可以显得腿修长。

其实坐姿中，一般情况下腿部在坐姿中存在感并不强，真正难控制的，是如何在坐的时候保持优雅直立的上半身。这种优雅不是军训那种太过于刚直的昂首挺胸，是一种处于挺拔和柔软之间的优雅。做好这一点，只要保持腰部直立时支撑背部的力量就可。

背部

除了这些，保持优雅坐姿的第三个重点在于肩膀。优雅的重点在于淡定和自信的态度，含胸驼背的姑娘就跟优雅无法沾边了。含胸驼背的小仙女可以通过一个半下犬式来打开肩膀。

半下犬式

剩下的就是要注意起身和坐下的姿势。女生坐下的时候都会下意识去找凳子，然后出现“撅屁股”的姿态是不对的，同样起立的时候弯腰也是不可以的。正确的方式是，起身主要的发力在于下肢，上半身依旧保证腰部挺直，要自然挺拔不蜷缩地站起来。

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。