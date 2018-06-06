祛除皱纹有哪些方法 非手术治疗祛皱的方法有哪些

非手术方式是通过电波或者是激光的方式对皮肤起到一个刺激再生的作用，所以一般情况下也是比较安全有效的方式。

时间都去哪儿了这首歌曾经轰动一时，因为大家在慢慢的成长过程中会发现，自己在不知不觉中慢慢成长，也开始慢慢的变老了，肌肤变得出现皱褶但是自己却不愿承认的时候，那么如果要想让自己的肌肤还原到曾经年轻的状态，又应该用什么方法去除自己的皱纹呢，让我们一起来看一看吧。

除皱

如何去除自己肌肤上的皱纹呢？

1、自体细胞注射除皱。一般来说，一个人的原始细胞经过培养后，可以分化出千万种的细胞。所以自体细胞注射除皱，就是利用这样的一种原理，通过耳后的全层皮肤进行培养，使这些细胞在皮肤的母体环境中继续生长发育成熟，然后再注射后一个月左右就可以产生胶原蛋白，这个时候原有的皱纹就会慢慢的减轻甚至是是消失，从而达到除皱的目的。

2、伊凡露除皱。这是一个经过法国专利加酶的技术，主要是通过交叉耦合的阳离子凝胶构成带有温和的正电荷，这种分层的网状结构可以安全地降解并且暂时起到长效填充皮肤皱折的作用。一些年龄偏大的人群或者是皱纹较深的人群用这种方法效果比较好。

非手术治疗祛皱有哪些？

1、射频除皱。说到这样一个名词，或许大家非常的陌生，但是一说到电波拉皮相信大家就应该有一定的了解吧，这是目前为止最为安全并且最有效果的一种抗衰除皱的美容方法，不仅可以使松弛的皮肤皱纹被拉紧，还能够因为它的热效应而使胶原增生，从而产生美容的良好效果。

2、中胚层整形疗法。这种方法主要是通过微电脑辅助的特殊注射器，主要是采用点对点的超微渗透技术，将皮肤里面所含有的极少量的多种营养及活性成分的美容营养药剂注入到皮肤组织，经过对皮肤进行有效的刺激后皮肤就可以吸收这些物质，从而使机体出现抗衰老再生的作用。

总的来说，现在要想祛除掉自己身上的皱纹已经不再是无可回天的事情了。上面我们所说的这些方式都是非手术方式，虽然看起来是要做手术，实际上都是通过电波或者是激光的方式对皮肤起到一个刺激再生的作用，所以一般情况下也是比较安全有效的方式，所以各个爱美的女士们就多多关注这方面的知识吧。