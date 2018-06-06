古天乐总是晒太阳 不怕皮肤加速衰老吗

明星们普遍都非常注重美白和防晒，唯独古天乐非要把自己晒得越黑越好，总是晒太阳不是会老得更快？

（文 微信公众号：科思特美）

最近古天乐出席某活动，观众发现他变白了。当粉丝们为他感到开心的时候，他回应：“最近太忙，没时间晒太阳”。

古天乐变白啦

相信大家都知道，明星们普遍都非常注重美白和防晒，唯独古天乐非要把自己晒得越黑越好。相比于大众关心的晒黑影响颜值问题，小美更关心的是，总是晒太阳不是老得更快吗？

皮肤黑的古天乐

看照片上虽然古天乐脸上没有什么皱纹，但是有一处衰老已经在在悄悄出卖他，仔细看他的苹果肌已经在下垂。有人问，为什么古天乐表面没有什么衰老现象，苹果肌却已经下垂呢？

苹果肌下垂

因为我们知道，衰老除了表皮衰老，还有真皮衰老、皮下脂肪萎缩还有筋膜层衰老。很明显，古天乐的抗衰老功课主要开展在表皮衰老和真皮衰老，而忽视了最根本的筋膜层衰老。为什么这么说呢？我们看看各种衰老的区别和治疗方法。

表皮衰老

表皮衰老主要表现在皮肤松弛、干燥和一些细纹。随着年龄增长和外界刺激，这些是我们首先看到的衰老特征。表皮衰老属于小问题，我们可以通过护肤品的补水保湿功能来抗衰老。

衰老

真皮衰老

胶原纤维是真皮层的主要成分，随着年龄增长，用来维持皮肤韧性和弹性的胶原纤维减少，皮肤伸展度随之减少，老化的皮肤表面开始松弛而产生皱纹，这是真皮层的衰老。因为普通的护肤品很难到达真皮层，这时候需要一些医美的手段来帮助我们抵抗真皮层的衰老，如注射透明质酸和肉毒素等。

衰老过程

皮下脂肪萎缩

年轻的时候太阳穴和面颊这两个部位都很饱满，随着年龄增长，皮下脂肪萎缩并逐步移位，这两个部位就开始出现凹陷，这也是衰老的一大特征。

萎缩

筋膜层衰老

皮下脂肪萎缩为何还会逐步移位？其实是由于筋膜层的衰老。之前讲过，筋膜层在皮下脂肪下面就像一张网一样，年轻的时候这张网很结实所以皮下脂肪稳妥地待在原来的地方。随着年龄增长，筋膜层这张网开始衰老，失去弹性，待在筋膜层上面的脂肪便开始逐步移位。

很少人会留意筋膜层衰老并做好筋膜层的保养功课，古天乐就是典型的例子。虽然他使用护肤品和一些医美手段抵抗表皮和真皮的衰老，但是却忘了做好筋膜层的抗衰老。这是大家奇怪明明他脸上一点皱纹都没有却又显老的原因。

筋膜层抗衰老神器

对于筋膜层的衰老，我们应该如何抵抗呢？护肤品连真皮层都到达不了，更别说到达筋膜层了。过去的仪器要直接到达筋膜层是比较困难的，难点一是热穿透不到这一层，另外是热量集中也不够。但是现在超声刀克服了这些困难，它能精准地到达筋膜层，并且迅速让温度达到六七十度。这个作用的原理能让组织造成一点小的热破坏，然后调动集体的修复机制。修复过程中激活胶原含量、弹力纤维、胶原纤维增加，从而让皮肤重新恢复紧致饱满。

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。