新浪女性 > 医美 > 正文

背上长痘 这几个原因你知道吗

背上长痘 这几个原因你知道吗
2018年06月07日 08:30 新浪医美
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

夏天太热容易流很多汗水，如若出汗了衣服还贴在背上，这时候容易让张开的毛孔滋生各种细菌。

关注公众号“新浪医美”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪医美”，查看更多精彩原创内容！

　　（文 微信公众号：科思特美）

　　夏天当然想把美背秀出来，问题是背上长痘了怎么秀呢？为何背上会长痘？我们又需要怎么预防呢？

后背后背

　　背上长痘的原因

　　毛孔堵塞以后，毛囊里面的油脂排不出来，越积越多就形成一个个小痘痘。

长痘长痘

　　了解了长痘的原因，我们就知道背部为何会长痘了。夏天太热容易流很多汗水，如若出汗了衣服还贴在背上，这时候容易让张开的毛孔滋生各种细菌。其次，衣服、被单和席子如若不注意换洗，上面积累的螨虫和细菌也会接触到背部。

　　背上长痘的预防

　　现在知道背上长痘的原因，我们就知道如何做好预防背上长痘痘的工作了。

　　1。保持床单与贴身衣物的洁净。因为这些是背部最直接接触的东西。

　　2。流太多汗水要勤洗和勤换衣服，不要让湿漉漉的衣服一直贴在身上。

　　3。洗完澡要把身上的水分吸干，用毛巾按干再穿衣服，不然衣服弄湿贴着背也会滋生细菌。

　　除此之外，背部是肺的反射区，肺热或者是经络不通都会造成背部长痘。平时可以多吃白色清热食物，例如银耳、雪梨、百合和白箩卜等。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

　　声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。

我要反馈

精彩原创

新闻排行榜

原创视频

直播LIVE

医美热议

美图精选

每周精选

明星视频

  • 情感

  • 八卦

  • 医美

新浪女性意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有