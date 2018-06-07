背上长痘 这几个原因你知道吗

夏天太热容易流很多汗水，如若出汗了衣服还贴在背上，这时候容易让张开的毛孔滋生各种细菌。

（文 微信公众号：科思特美）

夏天当然想把美背秀出来，问题是背上长痘了怎么秀呢？为何背上会长痘？我们又需要怎么预防呢？

后背

背上长痘的原因

毛孔堵塞以后，毛囊里面的油脂排不出来，越积越多就形成一个个小痘痘。

长痘

了解了长痘的原因，我们就知道背部为何会长痘了。夏天太热容易流很多汗水，如若出汗了衣服还贴在背上，这时候容易让张开的毛孔滋生各种细菌。其次，衣服、被单和席子如若不注意换洗，上面积累的螨虫和细菌也会接触到背部。

背上长痘的预防

现在知道背上长痘的原因，我们就知道如何做好预防背上长痘痘的工作了。

1。保持床单与贴身衣物的洁净。因为这些是背部最直接接触的东西。

2。流太多汗水要勤洗和勤换衣服，不要让湿漉漉的衣服一直贴在身上。

3。洗完澡要把身上的水分吸干，用毛巾按干再穿衣服，不然衣服弄湿贴着背也会滋生细菌。

除此之外，背部是肺的反射区，肺热或者是经络不通都会造成背部长痘。平时可以多吃白色清热食物，例如银耳、雪梨、百合和白箩卜等。

更多精彩内容敬请关注@新浪医美（微博）

声明：新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。