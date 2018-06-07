同样是神器 玻尿酸和自体脂肪该怎么选

玻尿酸：与选择的针剂分子量大小和自体吸收有关，保持时间一般为6-12个月不等，如果想要持续效果更长，还需要进行补打。

（文 微信公众号：八大处整形王淑杰）

美女

取之瘦身，用之美颜，可以说是自体脂肪的最好概括

而玻尿酸也被称为注射美容的神器

两者在效果和用途方面有所重叠

所以很多人在做面部填充的时候会纠结如何选择

今天就带泥萌了解一下两者的区别~

1 性质不同

玻尿酸

玻尿酸

是一种透明的胶状物质，大量存在于人体中，是人体真皮组织的成分之一。它具有强大的保湿功能，可以改善干燥和已出现皱纹的肌肤，使其恢复原有的光滑和弹性。

自体脂肪

自体脂肪

就是人身上的脂肪，比如腰腹、大腿皮下都存在着丰富的“脂肪宝藏”。

移植就是从一个地方挪到另外一个地方，比如吸出自身腰、腹、大腿等部位多余脂肪，离心、提纯、净化处理后，选择完整的脂肪细胞颗粒，通过精细化注射技术，多层次多点进行移植填充。

2 功能部位不同

区别

玻尿酸祛除静态皱纹（嘴角纹、法令纹等），同时还可以填充面部凹陷（额头、泪沟、苹果肌、面颊），装饰面部（丰唇、隆鼻、丰下巴、丰耳垂）等。

自体脂肪可以填充面部凹陷（额头、太阳穴、泪沟、苹果肌、面颊），装饰面部（丰唇、隆鼻、丰下巴）及重塑身材（隆胸、丰臀、人工肌肉）等。

3 保持时间不同

玻尿酸：与选择的针剂分子量大小和自体吸收有关，保持时间一般为6-12个月不等，如果想要持续效果更长，还需要进行补打。

自体脂肪：自体脂肪移植的保持时间，与后期吸收率，前期成活率的高低有关，脂肪存活之后则可以一直保持。因此，选择靠谱的医院和医师很重要。

小贴士

自体脂肪和玻尿酸两者各有优势，依据自己各方面的情况（体质、预算、时间等）进行选择。

想要鼻子、下巴等部位更高挺，可以选择玻尿酸；想要改善全脸则建议选自体脂肪。

自体脂肪填充由于来源更丰富，可以同时解决减脂和填充的问题，如凹陷、皱纹、轮廓松弛，因此，自体脂肪适合丰全脸。

对比图



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